«Ведомости»: VK обсуждает перерегистрацию в Калининградской области

Компания VK ведет переговоры с правительством Калининградской области о редомициляции (перенос компании из одной юрисдикции в другую без необходимости закрывать ее) с Британских Виргинских Островов в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. Возможные сроки перерегистрации не приводятся.

Холдинговая компания VK Company Limited зарегистрирована на Британских Виргинских Островах, а принадлежащая ей дочерняя структура ООО «ВК» — в России, отмечает издание. 13 февраля перерегистрация компании была одобрена советом директоров VK.

Спецтерритории образованы для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию и для их защиты от санкций. Из-за ужесточения санкций против России правительство в марте упростило переезд компаний в САР, допустив туда личные фонды россиян и иностранцев, а также компании, созданные до 1 марта 2022 года.

После начала военной операции на Украине Лондонская фондовая биржа объявила о приостановке допуска бумаг 27 российских компаний, в частности VK, к торгам. В ноябре VK объявила, что инвесткомпания Prosus, принадлежащая южноафриканской Naspers, вышла из состава акционеров российского холдинга, где владела 25,9%. Prosus безвозмездно передала свою долю VK, которая продала бумаги за 24,8 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «VK перешла под руководство».

Милена Костерева