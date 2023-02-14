Совет директоров VK одобрил возможную перерегистрацию бизнеса в России

Компания VK сообщила, что вчера, 13 февраля, ее совет директоров одобрил возможность редомициляции (перенос компании из одной юрисдикции в другую без необходимости закрывать ее) с Британских Виргинских островов в Россию. В случае перерегистрации VK станет международной публичной компанией и продолжит деятельность в качестве юрлица в России.

«В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций»,— говорится в сообщении VK.

В компании добавили, что редомициляция будет возможна «при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований». Ее возможные сроки и другие подробности не приводятся.

В ноябре VK объявила, что инвесткомпания Prosus, принадлежащая южноафриканской Naspers, вышла из состава акционеров российского холдинга, где владела 25,9%. Prosus безвозмездно передала свою долю VK, которая продала бумаги за 24,8 млрд руб. ООО «Сингулярити Лаб». Последнее «будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK».

Подробности — в материале «Ъ» «VK перешла под руководство».