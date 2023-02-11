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«Рейнджерс» добыл российского снайпера

Владимир Тарасенко перешел из «Сент-Луиса» в нью-йоркский клуб

Знаменитый российский форвард Владимир Тарасенко, недавно участвовавший в Матче всех звезд НХЛ, впервые в североамериканской карьере сменил клуб. Из «Сент-Луис Блюз», в котором он отыграл десять сезонов и который практически потерял шансы попасть в play-off, Тарасенко перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс». В этой команде у него, скорее всего, будет возможность побороться за Кубок Стэнли вместе с двумя другими отечественными звездами — вратарем Игорем Шестеркиным и нападающим Артемием Панариным.

В «Нью-Йорк Рейнджерс» у Владимира Тарасенко (№91), скорее всего, будет возможность побороться за Кубок Стэнли

В «Нью-Йорк Рейнджерс» у Владимира Тарасенко (№91), скорее всего, будет возможность побороться за Кубок Стэнли

Фото: Jasen Vinlove / Reuters

В «Нью-Йорк Рейнджерс» у Владимира Тарасенко (№91), скорее всего, будет возможность побороться за Кубок Стэнли

Фото: Jasen Vinlove / Reuters

В НХЛ произошла очень заметная сделка. «Сент-Луис Блюз» обменял в «Нью-Йорк Рейнджерс» форварда Владимира Тарасенко и защитника Нико Микколу. В качестве компенсации за них «Сент-Луис» получил форварда Сэмми Блейза, игрока обороны Хантера Скиннера, пока не закрепившегося в основе, а также принадлежавшее ньюйоркцам право на выбор новичков в первом раунде драфта 2023 и четвертом раунде 2024 года. Кроме того, бывший клуб Тарасенко будет покрывать половину контрактных выплат хоккеиста вплоть до окончания действия соглашения нынешним летом. В текущем сезоне игрок должен заработать $7,5 млн.

Владимир Тарасенко — это, безусловно, центральная фигура трейда. Российский форвард, которому недавно исполнился 31 год, по сути, был одним из символов «Сент-Луиса». В этом клубе он провел всю свою североамериканскую карьеру, начавшуюся в 2013 году, постепенно превратившись из дебютанта в элитного крайнего форварда, отличающегося высокой результативностью. Пиком карьеры был выигранный «Сент-Луисом» в 2019 году Кубок Стэнли, в завоевание которого Тарасенко, набравший в play-off 17 очков, внес огромный вклад.

После этого он пережил трудный период. Проблемы, связанные с травмой плеча и операциями на нем, надолго выводили его из строя. При этом в какой-то момент «Сент-Луис» был готов расстаться с форвардом, который и сам не возражал против такого шага. Но в итоге россиянин остался в команде и в прошлом сезоне пережил впечатляющий игровой ренессанс, забив в 75 матчах регулярного чемпионата 34 гола и сделав 48 результативных передач. В нынешнем первенстве статистика Владимира Тарасенко не так хороша (29 очков в 38 играх и всего десять заброшенных шайб), но он все равно оставался лидером «Сент-Луиса», а в минувший уикенд принял участие в Матче всех звезд НХЛ.

Между тем этот обмен из тех, смысл которого для обеих сторон абсолютно очевиден и логичен. Все дело в турнирном раскладе. Для «Сент-Луиса» регулярный чемпионат складывается неудачно: он идет на шестом месте в Центральном дивизионе и сейчас, за два десятка матчей до финиша, похоже, имеет уже лишь символические шансы на попадание в play-off. Это хороший момент для внесения корректив в состав на будущее, например, попрощавшись с ветераном с неясными перспективами, который в любом случае вскоре стал бы свободным агентом. Если бы Тарасенко покинул «Сент-Луис» летом в таком статусе, клубу не досталось бы ничего взамен. А так есть вероятность забрать с драфта неплохих юниоров.

Для «Рейнджерс» ситуация прямо противоположная. В сильном дивизионе Метрополитен ньюйоркцы третьи и в борьбе за кубковую восьмерку Восточной конференции обладают даже некоторым запасом прочности. При этом их кадровый потенциал и игра намекают на то, что клуб может побороться за Кубок Стэнли. В его заявке есть несколько топовых хоккеистов, и в их числе два россиянина — обладатель приза лучшему вратарю НХЛ по итогам прошлого сезона Игорь Шестеркин и выдающийся плеймейкер Артемий Панарин. С Панариным Владимир Тарасенко когда-то играл в одном звене в турнире, на котором российский хоккей одержал чрезвычайно яркую победу. Это был молодежный чемпионат мира на стыке 2010 и 2011 годов в США. Он завершился финалом, в котором канадцы, ведя после двух периодов — 3:0, уступили сборной России — 3:5. Четвертый, то есть как раз победный, российский гол забил Панарин с передачи капитана Тарасенко, чей опыт, не исключено, поможет «Рейнджерс» реализовать амбиции в заключительной части сезона.

Алексей Доспехов

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