Коннор Макдэвид стукнул полтинник

Форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид стал первым игроком в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, достигшим знаковой отметки 50 забитых голов. Макдэвид, который с точки зрения статистики проводит просто феноменальный сезон, в концовке первенства будет гнаться за двумя российскими достижениями. Он может превзойти и бомбардирский, и снайперский рекорды этого века, принадлежащие Никите Кучерову и Александру Овечкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коннор Макдэвид быстрее всех из действующих игроков НХЛ покорил рубеж в 50 заброшенных в регулярном чемпионате шайб

Фото: Jason Franson / The Canadian Press / AP Коннор Макдэвид быстрее всех из действующих игроков НХЛ покорил рубеж в 50 заброшенных в регулярном чемпионате шайб

Фото: Jason Franson / The Canadian Press / AP

В рамках очередного дня регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» потерпел неудачу в домашней встрече с находящимся на верхушке сводной таблицы «Бостон Брюинс», проиграв ему — 2:3 — и потеряв очень важные для клуба, который никак не может твердо, с запасом закрепиться в зоне play-off, очки. Но после этого матча в центре внимания все равно оказался хоккеист проигравшей команды, забросивший обе ее шайбы.

Коннор Макдэвид, которому в январе исполнилось 26 лет, превратился в нового фронтмена канадского хоккея, еще будучи совсем молодым, вскоре после дебюта в НХЛ в середине прошлого десятилетия. С тех пор он успел выиграть немало индивидуальных призов, например четырежды завоевав звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата и дважды — ее самого ценного игрока. По сути, посредственных сезонов у него не было. Но сезон нынешний все равно представляется для Макдэвида прорывным. По крайней мере с точки зрения статистики он проводит его просто феноменально.

Голы в ворота «Бостона» были для него 49-м и 50-м в первенстве. Коннор Макдэвид, таким образом, первым в текущем чемпионате достиг отметки, считающейся показателем исключительного снайперского таланта. И это при том, что именно как снайпер раньше он не слишком выделялся. На Maurice Richard Trophy, который вручают игроку, забросившему в регулярке больше всех шайб, Макдэвид никогда всерьез не замахивался. Его максимумом до сих пор были 44 гола, забитых в сезоне предыдущем.

Поражают некоторые детали. Скажем, скорость, с которой Коннор Макдэвид добрался до знакового рубежа. Для этого ему потребовалось сыграть в 61 матче. Из действующих игроков быстрее Макдэвида его не покорял никто, даже готовящийся через пару лет получить статус короля снайперов всех времен Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталс». Остон Мэттьюз из «Торонто Мейпл Лифс» год назад затратил на покорение на матч больше. А в последний раз до наступления весны «полтинник» значился в активе хоккеиста НХЛ в далекие 1990-е, когда поражать ворота, как считается, было немного проще, чем в современную эпоху с повысившейся плотностью игры. 27 лет назад его почти одновременно выбили три легенды — канадская, чешская и российская: Марио Лемье, Яромир Ягр и Александр Могильный.

Но тема феноменальности Коннора Макдэвида этим наблюдением отнюдь не исчерпывается. Если отрыв Макдэвида от ближайшего преследователя в снайперской гонке — Давида Пастрняка, выступающего как раз за «Бостон»,— чрезвычайно велик и составляет восемь голов, то в любимом для канадца бомбардирском жанре он уже какой-то, без преувеличения, космический. На счету Коннора Макдэвида 115 очков, у его одноклубника Леона Драйзайтля их 89. То есть пятый Art Ross Trophy никуда от форварда «Эдмонтона» уже не денется.

Но не в этом соль. Она в том, что, набирая баллы с высочайшей продуктивностью, Коннор Макдэвид замахнулся сразу на два рекорда результативности нынешнего века. Один из них, бомбардирский, принадлежит Никите Кучерову из «Тампа-Бей Лайтнинг», который в 2019 году завершил регулярку со 128 баллами, второй, снайперский,— естественно, Александру Овечкину. 14 лет назад он забил 65 голов. Причем с тех пор к установленной россиянином планке никто вплотную не подбирался, а рубежа в шесть десятков шайб достигли лишь двое — Стивен Стэмкос из «Тампы» в 2012 году и Остон Мэттьюз спустя десять лет.

Что касается показателя Кучерова, то тут все элементарно. Коннор Макдэвид превзойдет его, даже если вдруг решит остаток чемпионата (а у «Эдмонтона» до его окончания в календаре еще 21 встреча) играть вполсилы. Если же он темп сохранит, то перемахнет через 150-балльную границу. С рекордом Овечкина чуть сложнее. Но и он уже потрескивает. Если Макдэвид будет весной отправлять шайбу в сетку с той же периодичностью, что осенью и зимой, то превысит его на два гола.

Снайперы чемпионата НХЛ И Г 1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 61 50 2. Давид Пастрняк («Бостон») 59 42 3. Тейдж Томпсон («Буффало») 58 40 4. Микко Рантанен («Колорадо») 58 40 5. Кирилл Капризов («Миннесота») 60 37 … 12. Александр Овечкин («Вашингтон») 57 33 … 23. Андрей Кузьменко («Ванкувер») 59 28 … 48. Никита Кучеров («Тампа-Бей») 59 23 … 49. Евгений Малкин («Питсбург») 59 23

Бомбардиры чемпионата НХЛ И Г П О 1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 61 50 65 115 2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 59 36 53 89 3. Никита Кучеров («Тампа-Бей») 59 23 62 85 4. Давид Пастрняк («Бостон») 59 42 38 80 5. Тейдж Томпсон («Буффало») 58 40 39 79 … 17. Кирилл Капризов («Миннесота») 60 37 34 71 … 20. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») 60 19 48 67 … 27. Евгений Малкин («Питсбург») 59 23 39 62 … 38. Александр Овечкин («Вашингтон») 57 33 24 57

Алексей Доспехов