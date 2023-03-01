Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 45 тыс. человек

Число жертв двух землетрясений в Турции увеличилось до 45 089 человек. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Ранее было известно о 44 тыс. погибших.

45 тыс. человек погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

6 февраля в провинции Кахраманмараш в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовало сотни афтершоков. 27 февраля в провинции Хатай произошли еще два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8. Всемирный банк оценил ущерб Турции от бедствий в $34,2 млрд

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...