Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 45 тыс. человек

Число жертв двух землетрясений в Турции увеличилось до 45 089 человек. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Ранее было известно о 44 тыс. погибших.

45 тыс. человек погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

6 февраля в провинции Кахраманмараш в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовало сотни афтершоков. 27 февраля в провинции Хатай произошли еще два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8. Всемирный банк оценил ущерб Турции от бедствий в $34,2 млрд

Анастасия Ларина