Петербургского школьника задержали за попытку поджога военкомата в Кировске

16-летнего учащегося гимназии в Санкт-Петербурге задержали за попытку поджога военкомата в Кировске Ленинградской области, сообщил 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Здание, по предварительным данным, от огня серьезно не пострадало.

Юношу задержали в 100 метрах от места преступления, у него изъяли канистру с дизтопливом, предположительно использовавшимся для поджога. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Сам задержанный родом из поселка Отрадного. В Петербурге проживает в снятой родителями квартире и учится в гимназии № 166 Центрального района.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский суд арестовал на два месяца аспиранта университета имена Алферова РАН за разбитое стекло военкомата.

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