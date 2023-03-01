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Коммерсантъ FM
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FinExpertiza: на рынке труда в России зафиксирован рекордный дефицит соискателей

Количество вакантных мест на российских предприятиях в четвертом квартале 2022 года снизилось на 17,6% в годовом выражении, при этом численность вставших на биржу труда сократилась на 32,3% и составила 676 тыс. человек. Таким образом, на рынке труда в России образовался рекордный за последние годы разрыв между спросом и предложением, следует из данных службы консалтинговой компании FinExpertiza.

Потребность в сотрудниках у российских предприятий с декабря 2021 по декабрь 2022-го сократилась на 314,1 тыс. человек. Сокращение числа вакансий зафиксировано в 68 регионах. К концу 2022 года на каждого безработного россиянина приходилось 2,5 вакансии.

Максимальное количество предложений о работе было зафиксировано в Тульской области, где на одного безработного приходилось по 11,2 вакансии. В Еврейской автономной области на безработного россиянина приходилось 10 вакансий, в Ленинградской — 9,1, в Амурской области — 8.

В девяти регионах России наблюдался дефицит рабочих мест. Наибольшее число соискателей на одну вакансию было в республике Ингушетия — 86 человек. В Чечне на одно рабочее место претендовали 27 человек, в Дагестане — 12, в Тыве — 4,5.

В целом, отмечают аналитики, в 2022 году количество открытых вакансий, за исключением января и февраля, было ниже, чем в «постпандемийном» 2021 году, особенно сильно этот разрыв увеличился во второй половине года. В четвертом квартале прошлого года предприятия отчитались о 1,7 млн вакантных рабочих мест, что на 17,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Санкции и уход из России ряда иностранных компаний не повлияли на показатели безработицы, говорится в отчете. Однако предприятия сократили темпы найма новых сотрудников. В целом по рынку работодатели пытались оптимизировать издержки на труд, в частности за счет перевода сотрудников на неполный рабочий день.

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что к концу 2022 года число зарегистрированных безработных в России составило 564 тыс. человек. Однако средняя продолжительность поиска работы в России выросла с 4,3 до 4,6 месяца. По данным сервиса Superjob.ru, зарплаты россиян за последний год выросли в среднем на 12%. Наибольшую прибавку получили работники в сфере IT, логистики, транспорта и строительства.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Сотрудникам пересчитали зарплаты».

Милена Костерева

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