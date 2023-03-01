В Госдуму внесены поправки к УК о 15 годах лишения свободы за дискредитацию участников спецоперации

Спикер Вячеслав Володин сообщил, что вместе с группой депутатов внес на рассмотрение Госдумы поправки в Уголовный кодекс и КоАП. Они предполагают введение ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине. В качестве наказания предполагается ввести штрафы до пяти млн руб., либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы»,— написал Вячеслав Володин у себя в Telegram-канале.

Второе чтение пройдет 2 марта. Как отметил господин Володин, в случае поддержки законопроекта третье чтение пройдет 14 марта.

С идеей ввести уголовную ответственность за дискредитацию не только Вооруженных сил России, но и всех участников спецоперации ранее выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он, в частности, предлагал запретить любую критику участников военной операции, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях. Правда наказание предлагалось ввести куда более мягкое — до пяти лет лишения свободы.

В начале февраля, рассмотрев это обращение по поручению Вячеслава Володина, комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции разработал соответствующие поправки в статью 20.3.3 КоАП и статьи 207.3 и 280.3 УК. Тогда о возможных видах и сроках наказания не сообщалось.

Сейчас статья УК РФ 280.3. («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»)предполагает штраф в размере от от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.