Госдума рассмотрит поправки об ответственности за дискредитацию бывших заключенных из ЧВК и добровольцев

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции подготовил поправки, предлагающие ввести ответственность за дискредитацию участников боевых действий, в том числе «добровольческих организаций, оказывающих содействие ВС РФ», а также за публичное распространение ложных сведений о них, сообщил глава комитета Василий Пискарев.

Глава комитета уточнил, что поправки предлагается внести в статью 20.3.3 КоАП и статьи 207.3 и 280.3 УК по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. При этом он не разъяснил, относится ли ЧВК «Вагнер» к добровольческой организации, однако заявил, что соответствующие изменения в законодательство предложил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

24 января предприниматель опубликовал письмо, в котором попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина внести в Уголовный кодекс статью о дискредитации бывших осужденных, принимающих участие в боевых действиях на Украине. В письме Евгений Пригожин, в частности, предложил запретить любую критику участников военной операции, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

25 января Вячеслав Володин заявил, что рассмотрел обращение основателя ЧВК. Он сообщил, что поручил председателям комитетов по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрею Картаполову и Василию Пискареву в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения соответствующих изменений в УК.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов