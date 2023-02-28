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Сербия согласилась обсуждать план ЕС по нормализации отношений с Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна готова обсуждать соглашение по нормализации отношений с Косово, предложенное Евросоюзом. Единственные пункты предложенного плана, на которые не согласна Сербия — признание независимости республики и ее вступление в ООН, сообщил он.

«Заявляю точно, и слежу за каждым своим словом, что Сербия готова работать над реализацией многих положений из этого плана, но мы четко озвучили одно большое замечание. Я это сказал и Макрону, и Шольцу в Мюнхене, и всем мировым лидерам. Речь идет о том, что не может быть разговора о взаимном признании и о вступлении Косово в ООН»,— сказал господин Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Президент Сербии также отметил, что никакие договоренности по предложенному ЕС плану на вчерашней встрече с руководством Косово в Брюсселе достигнуты не были.

План Евросоюза по нормализации отношений Сербии и Косово предполагает согласие Белграда на членство Приштины в международных организациях, например, в ООН. План был основан на предложении Франции и Германии, но был доработан.

27 февраля премьер-министр Косова Альбин Курти и Александр Вучич провели переговоры в Брюсселе. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, лидеры Сербии и Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение «О пути к нормализации отношений». Как отметил господин Боррель, это лишь готовность приступить к реализации соглашения. Альбин Курти заявил, что был готов подписать соглашение уже 27 февраля.

Подробнее о переговорах Сербии и Косово — в материале «Ъ» «Косовскую проблему отодвигают на послевоенный период».

Анастасия Ларина

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