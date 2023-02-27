Боррель объявил о поддержке властями Сербии и Косово соглашения о нормализации отношений

Власти Сербии и Косово по итогам переговоров в Брюсселе поддержали соглашение о нормализации отношений, в частности, позволяющее жителям двух республик перемещаться по территории друг друга по внутренним паспортам. Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отметив, что для реализации соглашения необходимы дополнительные переговоры.

«Лидеры (Косово и Сербии.— "Ъ") также договорились избегать любых действий, которые могли бы привести к напряженности»,— приводит Bloomberg слова господина Борреля.

Как считает президент Сербии Александр Вучич, говорить о реализации конкретных положений соглашений еще рано. Ожидается, что следующая встреча представителей Сербии и Косово пройдет 18 марта в Северной Македонии.

План Евросоюза по нормализации отношений Белграда и Приштины предполагает согласие Сербии на членство Косово в международных организациях, в том числе в ООН. Республики также должны будут признать национальные символы друг друга.

Подробнее о переговорах Сербии и Косово — в материале «Ъ» «Косовскую проблему отодвигают на послевоенный период».

Андрей Сапожников