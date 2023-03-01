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Коммерсантъ FM
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Муниципалы хотят порулить

Московские оппозиционеры поговорили о повышении эффективности местной власти

Фракция КПРФ в Мосгордуме провела во вторник круглый стол на тему повышения эффективности работы органов местного самоуправления (МСУ). Муниципальные депутаты рассказывали о своих проблемах и предлагали способы их решения — например, обязать чиновников передавать на согласование в местные советы подробную смету расходов, наделить депутатов полномочиями контролировать бюджетные траты и заставить глав управ отчитываться об этом. Полномочий у столичных депутатов вполне достаточно, но какие-то изменения в рамках грядущей муниципальной реформы все же возможны, полагает эксперт.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для начала модератор круглого стола, лидер фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николай Зубрилин сообщил о подготовке поправок к федеральному законодательству, согласно которому кворум для собраний муниципальных советов может устанавливаться на уровне 50% от их численности. Это позволяет одной половине депутатов отменять решения, принятые другой половиной, пояснил господин Зубрилин, поэтому коммунисты предлагают установить кворум в 50% плюс один голос.

После этого депутаты из различных районов Москвы рассказали об основных проблемах, с которыми они сталкиваются в своей работе. Депутат от КПРФ Максим Жарков (Бибирево) посетовал, что муниципалы, хотя и согласовывают бюджетные расходы в сфере ЖКХ, не могут контролировать их исполнение. К тому же чиновники представляют депутатам на согласование информацию о расходах в общем виде, без конкретной сметы. Однажды совету предлагалось согласовать ремонт козырька над подъездом стоимостью более 1 млн руб., привел пример господин Жарков: «Я должен понимать, за что я голосую. Козырек над подъездом за миллион вызывает много вопросов». Он предложил законодательно закрепить возможность депутатов контролировать расход бюджетных средств, обязать глав управ отчитываться о тратах и заранее, а не за сутки до заседания, представлять на ознакомление депутатам подробные сметы расходов.

Депутат от КПРФ из Хамовников Андрей Воронков пожаловался, что на запросы в Москомархитектуру по градостроительным проблемам часто приходят ответы, что вопрос не входит в компетенцию муниципальных депутатов. В целом же, по мнению господина Воронкова, полномочия МСУ в Москве сведены к «декоративной функции». Напомним, сейчас в московском законе о МСУ сказано, что муниципальные депутаты могут частично решать вопросы благоустройства, капитального ремонта и районных праздников, проводить работы по военно-патриотическому воспитанию граждан, распоряжаться имуществом в муниципальной собственности. Районные депутаты не раз вносили в Мосгордуму законопроекты о расширении своих полномочий, но добиться их принятия пока не удалось.

В свою очередь, депутат МГД от «Справедливой России» Михаил Тимонов сообщил, что на сегодняшний день только два совета (в районах Куркино и Гагаринский) не отказались от полномочий по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки, попечительства и патронажа, деятельности в области спорта, досуга и молодежной политики, которые им были переданы еще в «нулевые» годы. Тогда новый федеральный закон о МСУ позволил городам федерального значения ради «сохранения единства городского хозяйства» не создавать в муниципалитетах администрации, но передавать им часть госполномочий в этих сферах. Районы Москвы получили такие полномочия в 2005–2007 годах, но после 2010 года начали от них отказываться, ссылаясь на желание сосредоточиться на местных проблемах, а в 2013 году этот процесс стал массовым.

Также участники круглого стола вновь подняли вопрос об уникальной ситуации в столице, где в каждом муниципальном округе есть, по сути, два параллельных органа власти: управа района и совет депутатов. Это еще и два бюджета на содержание аппарата, подчеркнул Николай Зубрилин. Он напомнил, что КПРФ предлагала изменить эту ситуацию — например, переименовать управы в администрации и сделать должность их главы выборной. Пока их требования не услышаны, но коммунисты продолжат работу в этом направлении, заверил господин Зубрилин.

По мнению политолога Александра Асафова, полномочия МСУ будут изменены в рамках предстоящей реформы, которая заложена новым федеральным законом о публичной власти. «Сейчас все находятся в ожидании реформы, и включение этого вопроса в повестку (круглого стола.— “Ъ”) — это попытка внести свои предложения в эту тему»,— считает эксперт. В Москве, по его оценке, система МСУ работает достаточно эффективно, и отказ муниципальных депутатов от части полномочий в пользу города — подтверждение того, что у них и без этого достаточно функций. При этом в новых составах советов, избранных в 2022 году, чувствуется политическое единство, многие вопросы решаются согласованно и оперативно, депутаты не используют свой статус для политизации проблем, отмечает господин Асафов: «Проблематики нехватки полномочий у муниципальных депутатов в Москве как таковой я не вижу, но думаю, что каких-то изменений с грядущей муниципальной реформой стоит ожидать».

Елена Рожкова

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