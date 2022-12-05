Московская оппозиция ждет чудес

Городские и муниципальные оппозиционные депутаты, а также районные активисты Москвы на площадке проекта по обучению мундепов «Депутатская академия» обсудили стратегии, которые могли бы использовать во время выборов мэра Москвы, назначенных на сентябрь 2023 года. Одна из стратегий — консолидация различных политических сил и проведение праймериз для выдвижения единого кандидата. Участники встречи признали, что о победе оппозиции на выборах мэра Москвы речь вести бессмысленно, но и в таких условиях пренебрегать выборами не стоит, поскольку они могут стать «временем чудес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Тимонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Тимонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Открывая беседу депутатов, участник «Депутатской академии» (проект по обучению районных депутатов, курируемый рядом оппозиционных мундепов разных созывов), политтехнолог Виталий Койрах заявил о желании создать на базе учебного центра дискуссионный «Депутатский клуб», который позволил бы мундепам обмениваться опытом и взаимодействовать друг с другом по разным вопросам. Проект и ранее объединял оппозиционных депутатов и активистов, однако их число могло бы увеличиться, отметил господин Койрах. По его словам, в результате осенних выборов районных депутатов Москвы из 1,4 тыс. мандатов 134 получили люди, потенциально подходящие учебному центру «по ценностям». Речь идет об избравшихся самовыдвиженцах и представителях партий, за исключением «Единой России», «Новых людей» и объединения «Моя Москва». Остальные оппозиционеры (в том числе депутаты от ЛДПР, упоминание которых вызвало неоднозначную реакцию среди присутствующих) вполне могли бы вступить в диалог с академией, но не хотят этого делать, добавил Виталий Койрах. Основная причина этого, по его словам,— недоверие к оппозиционной структуре и различия в политических взглядах, хотя различия эти для обмена опытом, по его мнению, не принципиальны.

Участники отметили, что налаживание горизонтальных связей между депутатами могло бы стать отправной точкой для реализации различных инициатив, а в дальнейшем дать импульс к консолидации для участия в выборах мэра Москвы и даже проведения праймериз для выбора единого кандидата от оппозиции. Впрочем, эта идея широкой поддержки не нашла. Например, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия — За правду») напомнил собравшимся об опыте «народных праймериз» 2019 года, которые проводились в ряде столичных округов перед выборами депутатов Мосгордумы. Организация очного голосования вызвала тогда интерес полиции, а онлайн-формат сделал невозможным наблюдение и проверку итогов выборов, добавил депутат. Впрочем, он тут же отметил, что «любая консолидация работает в плюс». Из-за конкуренции праймериз может быть не столько объединяющим, сколько разъединяющим фактором, предостерег депутат района Лефортово Самсон Шоладеми. Результаты их не могут гарантировать консолидированного голосования: выигравшего кандидата могут не поддержать сторонники проигравших, добавил господин Шоладеми.

Сама по себе идея объединения оппозиции порождает ряд вопросов, отметил депутат поселения Сосенское Дмитрий Гуревич: «Во-первых, неясно, вокруг кого объединяться. Первый шаг в этой работе все-таки знакомство и взаимодействие, а не объединение. Если все получится, какие-то проблемы и задачи удастся решить, тогда уже можно говорить об объединении». Виталий Койрах, впрочем, не исключил, что объединяющим фактором может стать не человек, а идея: например, идея честных выборов, гласности или конкуренции.

Даже осознавая невозможность выиграть выборы мэра Москвы, оппозиционеры должны пытаться принять в них участие, уверен депутат района Якиманка Василий Дикарев («Яблоко»). Электоральный процесс можно использовать себе во благо — если, например, эффективно решать районные проблемы, добавил Михаил Тимонов: «Выборы мэра — фактор, повышающий шансы на прохождение районных инициатив. Это "время чудес", когда повышается возможность удовлетворения общественных инициатив, особенно если собрать много подписей и много обращений». Кроме того, выборы для любого политика — площадка для агитации за альтернативную повестку, добавил депутат.

Кира Хейфец