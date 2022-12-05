Московская оппозиция ждет чудес

Городские и муниципальные оппозиционные депутаты, а также районные активисты Москвы на площадке проекта по обучению мундепов «Депутатская академия» обсудили стратегии, которые могли бы использовать во время выборов мэра Москвы, назначенных на сентябрь 2023 года. Одна из стратегий — консолидация различных политических сил и проведение праймериз для выдвижения единого кандидата. Участники встречи признали, что о победе оппозиции на выборах мэра Москвы речь вести бессмысленно, но и в таких условиях пренебрегать выборами не стоит, поскольку они могут стать «временем чудес».
Михаил Тимонов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Открывая беседу депутатов, участник «Депутатской академии» (проект по обучению районных депутатов, курируемый рядом оппозиционных мундепов разных созывов), политтехнолог Виталий Койрах заявил о желании создать на базе учебного центра дискуссионный «Депутатский клуб», который позволил бы мундепам обмениваться опытом и взаимодействовать друг с другом по разным вопросам. Проект и ранее объединял оппозиционных депутатов и активистов, однако их число могло бы увеличиться, отметил господин Койрах. По его словам, в результате осенних выборов районных депутатов Москвы из 1,4 тыс. мандатов 134 получили люди, потенциально подходящие учебному центру «по ценностям». Речь идет об избравшихся самовыдвиженцах и представителях партий, за исключением «Единой России», «Новых людей» и объединения «Моя Москва». Остальные оппозиционеры (в том числе депутаты от ЛДПР, упоминание которых вызвало неоднозначную реакцию среди присутствующих) вполне могли бы вступить в диалог с академией, но не хотят этого делать, добавил Виталий Койрах. Основная причина этого, по его словам,— недоверие к оппозиционной структуре и различия в политических взглядах, хотя различия эти для обмена опытом, по его мнению, не принципиальны.
Участники отметили, что налаживание горизонтальных связей между депутатами могло бы стать отправной точкой для реализации различных инициатив, а в дальнейшем дать импульс к консолидации для участия в выборах мэра Москвы и даже проведения праймериз для выбора единого кандидата от оппозиции. Впрочем, эта идея широкой поддержки не нашла. Например, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия — За правду») напомнил собравшимся об опыте «народных праймериз» 2019 года, которые проводились в ряде столичных округов перед выборами депутатов Мосгордумы. Организация очного голосования вызвала тогда интерес полиции, а онлайн-формат сделал невозможным наблюдение и проверку итогов выборов, добавил депутат. Впрочем, он тут же отметил, что «любая консолидация работает в плюс». Из-за конкуренции праймериз может быть не столько объединяющим, сколько разъединяющим фактором, предостерег депутат района Лефортово Самсон Шоладеми. Результаты их не могут гарантировать консолидированного голосования: выигравшего кандидата могут не поддержать сторонники проигравших, добавил господин Шоладеми.
Сама по себе идея объединения оппозиции порождает ряд вопросов, отметил депутат поселения Сосенское Дмитрий Гуревич: «Во-первых, неясно, вокруг кого объединяться. Первый шаг в этой работе все-таки знакомство и взаимодействие, а не объединение. Если все получится, какие-то проблемы и задачи удастся решить, тогда уже можно говорить об объединении». Виталий Койрах, впрочем, не исключил, что объединяющим фактором может стать не человек, а идея: например, идея честных выборов, гласности или конкуренции.
Даже осознавая невозможность выиграть выборы мэра Москвы, оппозиционеры должны пытаться принять в них участие, уверен депутат района Якиманка Василий Дикарев («Яблоко»). Электоральный процесс можно использовать себе во благо — если, например, эффективно решать районные проблемы, добавил Михаил Тимонов: «Выборы мэра — фактор, повышающий шансы на прохождение районных инициатив. Это "время чудес", когда повышается возможность удовлетворения общественных инициатив, особенно если собрать много подписей и много обращений». Кроме того, выборы для любого политика — площадка для агитации за альтернативную повестку, добавил депутат.
Депутата Мосгордумы могут исключить из КПРФ
Контекст
В пятницу первичная организация КПРФ в столичном районе Некрасовка объявила устное предупреждение депутату Мосгордумы Евгению Ступину за подписание антивоенного письма и отправку положительной характеристики на внесенного в реестр иностранных агентов оппозиционера Илью Яшина, которого судят за распространение недостоверных данных о российской армии. Ранее по перечисленным причинам ЦК КПРФ рекомендовал принять в отношении господина Ступина «принципиальное кадровое решение» вплоть до его исключения из партии. Источник “Ъ” в Компартии подтвердил, что некоторые высокопоставленные коммунисты действительно поддерживают радикальное решение этого вопроса и не исключают, что оно может быть принято вышестоящими партийными органами. Сам господин Ступин считает решение о вынесении предупреждения «безусловной поддержкой» со стороны однопартийцев, но он не уверен, что вопрос с его исключением закрыт: «Партийные органы Сталинградского отделения, горкома Москвы и Центрального комитета КПРФ могут отменить принятое решение и исключить меня из партии,— подтвердил депутат.— Говорят, что заведено еще какое-то новое персональное дело по мне. Якобы не исполняю каких-то обязательств перед партией. Официальной информации пока нет. Ждем следующих рассмотрений».
Отметим, господин Ступин часто выступает вразрез с решениями фракции КПРФ в Мосгордуме и поддерживает проекты, инициативы и акции внесистемной оппозиции, в частности, помогает проекту «Депутатская академия». Весной коммунист подписал письмо «Коммунисты и социалисты против братоубийственной войны», за что уже получил выговор от партии. Осенью он написал характеристику в поддержку экс-главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина, арестованного по обвинению в распространении фейков об армии. В ней, в частности, говорится, что господин Яшин как депутат отказался от использования служебного автомобиля с водителем, направив этот ресурс для организации проекта социального такси. Господин Ступин позже пояснял, что «как коммунист» приветствует добровольный отказ «от необоснованных привилегий для блага нуждающихся» и не считает, что написание такой характеристики идет вразрез с позициями КПРФ.