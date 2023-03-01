Россияне поделились усталостью

Большинство россиян считают, что испытывают на работе средний или выше среднего уровня интенсивности стресс. Это показал опрос «Работа.ру» и «СберЗдоровье» среди 5 тыс. респондентов, с которым ознакомился “Ъ”. Самые «популярные» стресс-факторы, о которых говорили опрошенные,— накопленная усталость (36%), недостаток необходимых в работе ресурсов (26%) и большое количество задач (25%). Наиболее эффективным средством в борьбе со стрессом россияне называли прогулки на природе и пребывание на свежем воздухе. Эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, подтверждают, что за последние годы психологическое состояние сотрудников заметно ухудшилось, а компании все чаше прибегают к услугам корпоративных психологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Работа.ру» и «СберЗдоровье» в феврале провели опрос с участием 5 тыс. россиян из всех регионов о том, что заставляет их нервничать на работе и как они справляются со стрессом. Большинство респондентов оценили уровень стресса на работе как средний или несколько выше среднего. Так, 30% оценивают свой рабочий стресс на четыре балла, 29% — на три балла (по пятибалльной шкале). Каждый четвертый указал, что стресс-факторы практически отсутствуют на постоянной работе: 11% уверены, что не испытывают стресс вовсе, еще 12% говорят о редком напряжении.

Мужчины чаще женщин ставили оценки в один балл, что соответствует отсутствию какого-либо стресса (13% мужчин против 8% женщин), и в пять баллов, что соответствует постоянному напряжению (20% мужчин против 17% женщин). Большинство женщин признались, что часто испытывают стресс, и оценили свой уровень напряжения на работе в четыре балла (35% женщин против 24% мужчин).

Самый «популярный» стресс-фактор среди респондентов — накопленная усталость (36%), которой немногим уступили недостаток необходимых в работе ресурсов (26%) и большое количество задач (25%).

По мнению 21% опрошенных, большой стресс также вызывают сплетни и конфликты, 19% среди серьезных негативных факторов указывают общение с начальством, еще 18% — жесткий график и долгую дорогу до работы. 15% считают, что глубокие переживания могут вызвать отсутствие близких по духу людей на работе и некомфортное рабочее место, 14% уверены, что невыполнимые цели и задачи заставляют сотрудников испытывать сильный стресс. Отметим, респондентам было предложено сделать множественный выбор.

Среди стресс-факторов, которые в меньшей мере заставляют россиян нервничать в рабочее время, оказались недостаток бюджета на проекты, недостаток профессиональных знаний и проблемы со здоровьем — по 10% соответственно. 8% указали страх сокращения, 7% — проблемы в семье и личной жизни, а также плохие отношения с коллегами. 3% считают, что стресс может вызывать общение с подчиненными. 8% участников исследования оказались непоколебимыми и уверены, что ничто не должно вызывать сильный стресс на работе.

Самым эффективным средством в борьбе со стрессом опрошенные называли прогулки на природе и пребывание на свежем воздухе. Этот вариант для себя выбирают 37% респондентов. 35% стараются уединиться, 22% во избежание рабочего стресса проводят как можно больше времени с семьей и детьми, для 21% наиболее эффективным оказался строгий режим сна. 17% справляются со стрессом, прибегая к спорту, а 12% помогают частые встречи с друзьями. 3% посещают разгрузочные психологические встречи. 15% признались, что не могут справиться со стрессом.

Психолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарья Якуба говорит, что постоянный, повторяющийся стресс на работе приводит к эмоциональному и физическому истощению, к крайне выраженной усталости, которая и вызывает синдром выгорания у сотрудников. «Если выгорание вовремя не распознано, то следующей ступенью может быть депрессивное состояние. Коварство выгорания в том, что единственным способом решения проблемы для человека становится смена работы»,— утверждает госпожа Якуба.

Управляющий партнер компании по поиску руководителей высшего звена Magnum Hunt Executive Search Юлия Крижевич выделяет три самые частые темы жалоб сотрудников: поиск большей уверенности и стабильности, который выражается по-разному — от вопросов о сохранении должности и зарплаты до вопросов о стратегии компании; различные конфликтные ситуации, жалобы на атмосферу в коллективе; поиск комфорта и сохранение work-life balance — запросы о свободном графике, возможности удаленной работы. Руководители компаний, по ее словам, чтобы помочь коллегам, в том числе приглашают психолога для регулярных консультаций.

По данным HH.ru, компании действительно стали чаще указывать в описании вакансий наличие корпоративного психолога или психологической помощи сотрудникам. Рост таких вакансий в 2022 году составил +101% год к году. А количество вакансий психологов выросло на 62,87% по сравнению с прошлым годом.

«За последние годы ментальное состояние сотрудников заметно ухудшилось, что не может не сказываться на их эффективности и работоспособности. В связи с этим работа корпоративного психолога приобретает все большее значение»,— комментирует психолог, сооснователь онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Мария Данина. По ее словам, в исследовании выявлены наиболее частые жалобы, которые можно услышать от сотрудников в кабинете психолога. У этих переживаний, отмечает госпожа Данина, есть экономические причины: «В последние годы многие бизнесы действительно переживают непростые времена, что влечет за собой сокращение расходов, включая наем. Это часто приводит к переработкам тех, кто остается на своих позициях. В кризисные времена работодатели рассчитывают на повышенную выносливость, стрессоустойчивость и самоотдачу команды, в то время как на практике это может противоречить интересам и целям самих сотрудников». Мария Данина говорит, что еще одной проблемой, которую часто называют сотрудники, является постоянный фоновый страх увольнения и отсутствие финансовой безопасности. Она также подчеркивает, что названные в опросе способы справляться со стрессом и утомлением «действительно являются самыми эффективными»: «Физическая активность и полное отвлечение от экранов, переключение на деятельность, противоположную тому, что мы делаем на работе,— лучший способ поддерживать свою работоспособность и восстанавливаться. Даже если кажется, что сил на активное движение в конце дня просто не остается, любое подвижное занятие вернет вам гораздо больше, чем сериал или соцсети».

Наталья Костарнова