В офисах нанимают стресс

На фоне военной операции на Украине и экономического кризиса российские компании активнее вкладываются в программы психологической поддержки сотрудников. В онлайн-сервисах спрос на такие услуги за год вырос почти в пять раз, а страховые компании отмечают увеличение числа консультаций по ДМС с профильными специалистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Более 50% российский компаний во втором квартале 2022 года стали применять или планируют внедрить дополнительные форматы психологической помощи для сотрудников. Об этом говорится в исследовании агентства Atsearch Group и онлайн-сервиса «СберЗдоровье». В его рамках было опрошено около 200 HR-директоров и профильных менеджеров из сферы IT, банковского сектора, производства и иных отраслей. У 43% опрошенных компаний услуги психолога добавлены в пакеты ДМС или приобретены отдельно.

Популярность психологической помощи растет с 2020 года — с начала пандемии COVID-19, говорят в «СберЗдоровье» и подтверждают в «Росгосстрахе» и «Согазе». В этом году тренд укрепился. В «СберЗдоровье» отмечают, что за первое полугодие число контрактов, включающих психологическую помощь для сотрудников предприятий, выросло в 4,9 раза. В 5,2 раза увеличились затраты компаний на такие проекты. А в январе—июне психологи вошли в число пяти самых востребованных специалистов телемедицины в «СберЗдоровье» после терапевта, медицинского советника, педиатра и гинеколога.

В страховых компаниях запрос на консультации психологов по ДМС также растет. В «Росгосстрахе» во втором квартале их число увеличилось на 10% год к году. В компании услуги психолога включены по умолчанию во все корпоративные страховки, в «Согазе» — почти во все программы ДМС. Там не исключают, что психологическая поддержка со временем будет обязательно включаться в полисы.

Компании покупают консультации с психологами как для рядовых сотрудников, так и для топ-менеджеров, отмечают в «СберЗдоровье». Консультации зачастую направлены на работу со стрессом и выгоранием сотрудников — так компании решают задачу снижения числа конфликтов и уменьшения текучести кадров, отмечают в сервисе. В «Росгосстрахе» говорят, что чаще всего работники жалуются на психическую и физическую усталость, боязнь не справиться с трудной жизненной ситуацией, панические атаки и фобии, что свидетельствует о повышении тревожности.

В торговой сети «Лента» в марте открыли бесплатную линию психологической помощи для сотрудников в партнерстве с клиникой «Скандинавия».

«Магнит» в марте запустил вебинары с психологами для линейного персонала и руководителей. Директор по корпоративной культуре и бренду сети Людмила Терехова говорит, что онлайн-встречи раньше посвящались борьбе со стрессом и повышению эффективности работы, а сейчас есть запрос на другие темы, например, связанные с воспитанием детей. В фармацевтической компании «Нанолек» и аптечной сети «36,6» консультация психолога включена в ДМС. В мае в «Нанолек» дополнительно подключили сервис, включающий неограниченное число консультаций психолога. В «36,6» открыли психотерапевтическую группу, на июль—август планируются вебинары. В Ozon сотрудники с ДМС могут обратиться к корпоративным психологам.

Главный врач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин говорит, что число обращений с тяжелыми расстройствами остается на прежнем уровне, а с пограничными состояниями — фобиями, бессонницами, тревогами — растет. По его словам, на это повлияла и пандемия, и начало военных действий на Украине. С конца февраля в несколько раз вырос и спрос на антидепрессанты в аптеках (см. “Ъ” от 18 марта). По данным оператора системы маркировки ЦРПТ, за первое полугодие в натуральном выражении продажи таких препаратов выросли почти в два раза, до примерно 6 млн упаковок, в деньгах — на 87%, до 3,6 млрд руб. год к году.

Полина Гриценко, Никита Щуренков