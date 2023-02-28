СМИ: VK запретила сотрудникам работать удаленно не из России

Российская технологическая компания VK запретила своим сотрудникам работать в удаленном режиме, не находясь на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании, направленное сотрудникам.

«Мы сохраняем этот формат (удаленной работы.— ''Ъ''), но уточняем, что он возможен с территории России»,— говорится в сообщении компании.

Как передает ТАСС, в письме объясняется, что сотрудникам необходимо «находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности».

Издание The Bell (признано иностранным агентом), которое также ознакомилось с текстом письма, сообщает, что компания обосновала свое решение «балансом между комфортом сотрудников и эффективностью бизнеса». В письме, передает The Bell, сотрудникам предлагается выбрать подходящую для работы локацию и согласовать ее с руководством.

12 января Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники сообщал, что VK намеревается уволить уехавших из России сотрудников. Якобы руководители отделов «велели вернуть удаленных сотрудников в Россию», а официально объявить о решении VK собирается до конца квартала. В пресс-службе компании эту информацию опровергли. В компании пояснили, что только рекомендовали вернуться тем сотрудникам, чья специфика работы связана с безопасностью данных пользователей, сотрудников и контрагентов.

Лусине Баласян