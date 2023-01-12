VK не собирается увольнять уехавших из России сотрудников

VK не планирует увольнять сотрудников, которые находятся за границей. Тем работникам, которые покинули страну и имеют доступ к критически важным данным, предложено либо вернуться, либо не заниматься подобными проектами. Об этом «РИА Новости» сообщил источник, а позднее подтвердили в пресс-службе компании РБК.

«В VK речи об увольнении сотрудников не идет, поскольку на рынке и так дефицит айтишников и ни одна компания в России не пойдет на такой шаг в текущих условиях»,— сообщили агентству. РБК в пресс-службе подчеркнул, что VK работает в гибридном формате. Соответственно, часть сотрудников на постоянной основе работает удаленно.

Ранее сегодня, 12 января, Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на «информированный источник» сообщал, что руководство VK потребовало от уехавших из России специалистов вернуться. Якобы иначе компания будет вынуждена их уволить. По словам анонимного источника, это объяснили вопросами безопасности серверов и противодействию утечкам данных.

14 декабря глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о разработке законопроекта, которые введет ряд ограничений на удаленную работу для уехавших россиян. Конкретные детали он не привел. Однако в начале декабря он предлагал ограничить возможность удаленной работы для сотрудников «чувствительных сфер». В Минцифры неоднократно выступали против таких мер, поскольку это снизит темпы развития цифровых платформ. 20 декабря глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с начала 2022 года Россию покинули около 100 тыс. IT-специалистов — до 10% общего количества работников российских IT-компаний.

Подробнее о планах по ограничению удаленной работы IT-специалистов — в материале «Ъ FM» «Удаленке очертят границы».

Лусине Баласян