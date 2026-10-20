«Ведомости»: Григоренко может возглавить Объединенную микроэлектронную компанию

«Ведомости» уточняют, что в случае перехода в «Сбер» Дмитрий Григоренко может быть назначен заместителем председателя правления. По словам одного из собеседников издания, чиновник замкнет на себе всю цифровую повестку, а в его подчинении окажутся старшие вице-президенты Андрей Белевцев и Кирилл Меньшов.