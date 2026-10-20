«Ведомости»: Григоренко может возглавить Объединенную микроэлектронную компанию
Вице-премьер—глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко может занять пост руководителя Объединенной микроэлектронной компании (ОМК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. ОМК формируется на базе ООО «Интегральные системы», структуры Сбербанка. По данным источников газеты, господин Григоренко также может перейти на работу в «Сбер», о чем накануне сообщал РБК.
«Ведомости» уточняют, что в случае перехода в «Сбер» Дмитрий Григоренко может быть назначен заместителем председателя правления. По словам одного из собеседников издания, чиновник замкнет на себе всю цифровую повестку, а в его подчинении окажутся старшие вице-президенты Андрей Белевцев и Кирилл Меньшов.
Дмитрий Григоренко занимает должность вице-премьера и главы аппарата правительства с 21 января 2020 года. 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину список кадровых перестановок. В числе прочего, главой аппарата правительства вместо господина Григоренко предложено назначить замглавы Минфина Ирину Окладникову. В правительстве утверждают, что Дмитрий Григоренко сам попросил о переходе на другую работу.