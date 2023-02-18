«Налог на удачу» определяется с плательщиками

История с добровольными взносами бизнеса в бюджет стала обрастать деталями. Минфин сообщил, какие отрасли в безопасности. На днях с такой инициативой выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он рассказал, что правительство обсуждает с компаниями вопросы разовых выплат. По задумке, так называемый налог на удачу должен затронуть компании, которые отметились сверхдоходами на протяжении последних двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Кто в этом списке? И кого власти беспокоить не хотят? Официально отчетности многих компаний засекречены, кто из них показал прибыль, неясно. Собеседники “Ъ FM” говорили, что, вероятно, взносы будет делать нефтегазовый сектор, но теперь Минфин официально это опроверг. Экспортеров энергоресурсов, по словам главы ведомства Антона Силуанова, задействовать не будут. В таком случае вариантов у правительства совсем немного, рассуждает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов: «Речь может идти, например, о предприятиях цветной металлургии, отрасли удобрений, которые получили сверхдоходы от высоких цен, и некоторых других сырьевых отраслях за пределами нефтегазовой сферы.

В 2022 цены на газ росли галопирующими темпами, а производство из-за высоких издержек во многих европейских компаниях сократилось. Это и привело к росту мировых цен на удобрения. В цветной металлургии тоже цены были относительно высокие, хотя ситуация складывалась несколько хуже, чем в отрасли удобрений. Например, результаты "Норильского никеля" показали снижение, но рентабельность по EBITDA составляла выше 50%, то есть компания в принципе остается сверхрентабельной.

Если исключить "Сбер" из прибыли банковской системы, то кредитные организации нетто были убыточные. Наверное, не совсем логично заставлять госбанки, которые доминируют в банковской системе и решают стратегические задачи по кредитованию российской экономики, платить еще и добровольные взносы. По сути, это переложение денег из одной части госсектора в другую.

Что касается сферы IT, ее доля в экономике все-таки не очень большая. Кроме того, правительство, как известно, наделяет этот сектор большими налоговыми льготами, что как-то не очень вяжется с изъятиями средств в бюджет».

По словам Антона Силуанова, правительство рассчитывает привлечь от бизнеса дополнительно 300 млрд руб. Примерно такую же сумму, как сообщал признанный иноагентом The Bell, ожидал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Судя по реакции рынка, основными донорами для бюджета инвесторы считают металлургов: бумаги «Северстали», ММК и других крупных предприятий на Мосбирже дешевеют, пока другие сферы показывают рост. Но есть и иные варианты, считает экономист, автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов:

«У нас, по данным за первое полугодие 2022 года, сальдированный финансовый результат на 32% выше год к году. Показатели по всему 2022 году будут известны только в марте. В условиях, когда многие секторы и компании не передают отчетности, можно предположить, что кандидатами на единовременное добровольное изъятие станут производители удобрений и металлурги. Для них сейчас более благоприятная конъюнктура из-за удешевления рубля. Хорошие результаты и у строителей, а вот в плане цен и спроса среди населения конъюнктура не очень хорошая. Поэтому, несмотря на то, что они получили неплохие деньги, стройку трогать, наверное, не будут.

Мы пока не знаем пропорции, сколько и с кого возьмут. Есть общая сумма, но пока непонятно, сколько это будет составлять процентов прибыли. У всех разные и маржа, и рентабельность. Результат будет понятен после того, как мартовская отчетность покажет сальдированный финансовый результат. Сумма не выглядит критической, но я не уверен, что она будет окончательной. В 2023 году, возможно, это будет не последнее изъятие».

Как именно ее будут изымать, до сих пор неясно. Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов сказал, что действующие налоги НДС или НДФЛ корректироваться не будут, но взносы могут быть не добровольными, а обязательными. Его руководитель Антон Силуанов отметил, что в любом случае сначала потребуются поправки в налоговое законодательство. Там пропишут, в каком виде можно будет оформить взнос, и по каким параметрам. Например, господин Силуанов предлагает сравнить результаты компании за 2022-й и 2021 год с показателями 2019 и 2020 годов.

Партнер юридической фирмы «Орлова Ермоленко» Надежда Орлова объясняет, что с того момента, когда такую норму закрепят в налоговом кодексе, взносы точно не будут добровольными:

«Все обязательные взносы, которые должны платить организации в России, должны быть прописаны в Налоговом кодексе. У этого налога должны быть существенные элементы, как говорят юристы — объект налогообложения, база, с которой будет рассчитываться этот налог, перечень налогоплательщиков, которых это будет касаться.

Когда такие поправки появятся в НК, то это определенно не добровольный взнос. В Налоговом кодексе должно быть прописано, кто и на каких основаниях, в какие сроки, с каких сумм компании должны платить. Такой взнос нельзя взыскать с организаций, они не могут добровольно со своей стороны его оплатить до тех пор, пока это не будет прописано. Его можно установить только на будущий период.

Для бизнеса должны быть определены четкие условия деятельности. Эти условия нельзя ухудшать задним числом, по этому поводу была многочисленная практика на самых высших инстанциях — и Высший арбитражный суд про это говорил, и Конституционный суд недвусмысленно заявлял, что все условия должны быть определены заранее».

Инициативы правительства появились на фоне увеличенного дефицита бюджета. Официально в 2023 году он должен составить 3 трл руб. Однако уже в январе показатель составил 1,5 трлн руб. Власти, впрочем, объяснили это разовым всплеском.

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Иван Якунин