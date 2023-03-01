Майнинг собирает пайщиков

На российском рынке может появиться первый ЗПИФ, ориентированный на инвестиции в компании, занимающиеся майнингом. По сути, это будет фонд венчурных инвестиций, в рамках которого приобретение майнингового оборудования будет происходить через специально созданное ООО. Последнее будет сдавать технику в аренду. Но высокая доходность таких инвестиций, подчеркивают участники рынка, сопровождается высокими рисками: отсутствием регулирования майнинга, негативным отношением к нему ЦБ и волатильностью биткойна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

УК «Финам» собирается зарегистрировать правила нового ЗПИФа, который будет зарабатывать на майнинге биткойна. Глава ФГ «Финам» Владислав Кочетков уточнил, что правила фонда отправят на согласование в специализированный депозитарий после 1 марта. Фонд будет доступен только квалинвесторам с минимальным порогом 300 тыс. руб.

В компании намерены привлечь в фонд 500 млн руб., после чего на эти средства будет учреждено ООО. Как пояснил господин Кочетков, на часть средств компания приобретет оборудование для майнинга, а оставшиеся деньги зарезервирует для оплаты электроэнергии и обслуживания фонда. Созданная компания не будет заниматься непосредственно майнингом, а передаст оборудование в аренду, стоимость которой привяжет к курсу биткойна. «Первый арендатор уже есть, это хостинговая компания для майнинга»,— отметил Владислав Кочетков.

Предложение «Финама» уникально для российского рынка. Управляющие компании (БКС, «Первая») создавали только ПИФы, ориентированные на компании, развивающие технологию блокчейн. В 2021 году ряд УК предпринимали попытки зарегистрировать правила фондов на криптовалюты и производные от них. Однако ЦБ крайне негативно отнесся к этому начинанию и запретил включение иностранных криптоактивов в состав ПИФов (см. “Ъ” от 14 декабря 2021 года).

Собеседники “Ъ” на рынке коллективных инвестиций считают, что за прошедшие годы регулятор мог смягчить отношение как минимум к майнингу, а потому запуск нового фонда может быть одобрен. Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров отметил, что если ЦБ допустит продукт на рынок, то компания также планирует его запуск.

В BitRiver, предоставляющей услуги по размещению майнингового оборудования, отметили, что с четвертого квартала 2022 года произошел взрывной рост интереса к компании со стороны крупнейших банков, инвесткомпаний и УК. «Мы находимся на завершающих стадиях переговоров по организации ряда фондов, связанных с инвестициями в промышленный майнинг, и планируем реализовать их как в форме ЗПИФа, так и в форме ЦФА»,— отметил руководитель направления по развитию цифровых проектов BitRiver Александр Барышников.

Интерес участников рынка к майнингу связан с резким сужением инвестиционных возможностей на российском финансовом рынке, а также потенциально высокой доходностью таких инвестиций. По оценкам Артема Майорова, доходность майнинга при текущих ценах на биткойн ($23–25 тыс.), оборудование и курс валюты может достигать 50% годовых в зависимости от стоимости электроэнергии. В 50–60% за год оценивает доходность Александр Барышников.

Впрочем, как считает коммерческий директор EMCD Игорь Рыльников, инвестирование в подобные ЗПИФы будет довольно рискованным, особенно с учетом неоднократной доработки законопроекта по майнингу и отсутствия консолидированной позиции властей по регулированию криптовалют. В ноябре 2022 года законопроект о майнинге был внесен в Госдуму, однако до первого чтения еще не дошел. «Установка правовой базы для майнеров в РФ, вероятно, негативно скажется на уровне дохода участников бизнеса в случае, если они полностью откажутся от серых схем. И как именно регуляторы будут контролировать участников индустрии, непонятно»,— отмечает сооснователь 0xprocessing Никита Вассев.

Участники рынка отмечают и риски, связанные с закупкой оборудования. «Оборудование быстро устаревает и теряет свою эффективность по отношению к новым "суперкомпьютерам", что может ощутимо влиять на потенциальную доходность инвестиций»,— указывает руководитель дирекции по работе с корпоративными клиентами УК «Альфа-Капитал» Владимир Зеленов. К тому же стоит учитывать высокую зависимость спроса на майнинг от стоимости биткойна.

Виталий Гайдаев, Ксения Куликова, Ксения Дементьева