Майнерам добавили российской мощности

Общие мощности российских майнинговых компаний по итогам 2022 года превысили 500 МВт. На фоне падения криптовалютного рынка такой динамике способствовало снижение стоимости оборудования и интерес внутренних клиентов. Начало 2023 года настраивает участников сегмента на продолжение роста на фоне оживления рынка криптовалют. Однако ограничить его может введение спецтарифов на электроэнергию и налогообложения майнинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Общие мощности майнинговых площадок в России по итогам 2022 года превысили 500 МВт, следует из опроса ведущих участников рынка. Лидирует BitRiver, общие мощности которой на восьми площадках превысили 300 МВт. По данным сайта Уральской майнинговой компании (UMC), ее общая вычислительная мощность составляет 88 МВт. BitCluster владеет тремя площадками мощностью 60 МВт. EMCD управляет дата-центрами на 50 МВт в четырех регионах. BWCUG располагает до 20 МВт на одной площадке.

Вместе с тем динамика у игроков отличалась. Так, BitRiver удвоила число ЦОДов и объем доступной мощности. Как пояснил основатель BitRiver Игорь Рунец (см. интервью), компания реализовала несколько крупных проектов в российских регионах, в том числе на «фоне низкого рынка во втором полугодии», когда оборудование для клиентов «было доступно по цене, близкой к себестоимости».

Однако, например, BWCUG сократила мощности. В компании говорят, что новые европейские и североамериканские клиенты «не очень хотят» размещаться на российских площадках даже при более низкой стоимости. Там также отмечают «туманные перспективы майнинга в законодательной сфере» и необходимость поиска дополнительных финансовых схем для работы, «которые могут оказаться неактуальными».

Директор по маркетингу EMCD Алиса Цуканова отмечает, что доходность бизнеса может снизиться, если власти введут специальные тарифы на электроэнергию, а также отдельное налогообложение для майнеров.

В ноябре 2022 года законопроект о майнинге был внесен в Госдуму, однако до первого чтения еще не дошел. Форма налогообложения в рамках закона еще обсуждается. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью «Известиям», что в отношении майнеров будет установлен либо аналог единого налога на вмененный доход, где ставка варьируется в пределах 7,5–15%, либо налог на прибыль в 20%.

Однако в отсутствие четкого законодательства, касающегося майнинга, в том числе вопросов, связанных с реализацией добытых монет, налогообложения и т. д., рынок остается в «серой зоне», признают игроки. В результате нет даже адекватных оценок общих масштабов рынка. «Думаю, что десяток крупных ЦОДов в РФ на самом деле преимущественно занимаются майнингом. Стоит присмотреться ко всяким территориям опережающего развития и прочим особым экономическим зонам, скорее всего, там тоже размещены майнинговые фермы»,— считает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Между тем на мировом рынке интерес к майнингу начинает восстанавливаться. «Сигналы индикатора на ресурсе HashRibbons говорят о том, что перед биткойном открыт потенциал роста, а значит, самые темные времена для майнеров уже позади»,— полагает сооснователь 0xprocessing Никита Вассев. Так, по данным coinmarketcap.com, в 2022 году капитализация рынка криптовалют упала в 2,75 раза, ниже $800 млрд, а курсы биткойна и эфира — почти втрое. Но за неполный январь 2023 года капитализация рынка выросла на треть, превысив $1 трлн, биткойн прибавил в цене более 40%, эфир — более 30%. По данным GlassNode, курс биткойна вновь оказался выше среднего уровня безубыточности добычи.

Ксения Куликова