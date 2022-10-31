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Коммерсантъ FM
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Торгцентры лишились детства

Специализированная розница заметно ужалась

Уход с рынка и приостановка развития крупных сетей детских товаров привели к снижению посещаемости сохранившихся магазинов в этом сегменте на 25%. Восполнить потери оказалось непросто: операторы торгцентров сталкиваются с нехваткой профильных арендаторов. За последние два года закрылось около 500 магазинов детских товаров, а открывать новые ритейлеры не спешат. Они опасаются арендовать дополнительные торговые помещения на фоне конкуренции с онлайн-сектором и непрофильными сетями.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Число покупателей в магазинах детских товаров в сентябре—октябре 2022 года сократилось на 25% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Этот спад ощутимее среднерыночного снижения трафика торгцентров: Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве на третьей неделе октября был ниже на 14% год к году. Более того, нынешнее сокращение покупателей магазинов детских товаров оказалось выше, чем в марте—июне, когда из-за массовых закрытий торговых площадок международных брендов торгцентры потеряли 21% трафика.

Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев связывает пессимистичный тренд на рынке детских товаров с переходом части аудитории в онлайн и сокращением ассортимента из-за закрытия части профильных магазинов. По оценкам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, за два года в России закрылось около 500 магазинов детских товаров. Она связывает это с действовавшими в период пандемии ограничениями, политикой менеджмента, отсутствием достаточных инвестиций для развития. «Сети закрывают убыточные точки»,— поясняет эксперт.

В качестве примера собеседники “Ъ” на рынке приводят проблемы сети «Дочки-сыночки», бывшей вторым игроком на рынке детских товаров после «Детского мира». В июне этого года Арбитражный суд Москвы признал банкротами и открыл конкурсное производство в ООО «Опт Торг» и ООО «Волга», операционных компаниях ритейлера.

Антонина Цицулина обращает внимание также на обострившуюся конкуренцию магазинов детских товаров с неспециализированной розницей. «Она активно наращивает ассортимент детских товаров с начала пандемии»,— уточняет она. Директор NF Group Евгения Хакбердиева указывает, что детские коллекции одежды сейчас есть у многих брендов, включая Sela, Gloria Jeans, Terranova, Modis.

Объем рынка детских товаров, по словам Антонины Цицулиной, по итогам 2021 года увеличился почти на 19%, до 990 млрд руб., в основном за счет инфляции. В сентябре—октябре товарооборот профильных магазинов и средний чек, по данным Focus Technologies, снизились на 14% и 13% соответственно.

Уход с рынка или отказ от развития крупных сетей уже привели к нехватке ритейлеров детских товаров в торгцентрах, констатирует управляющий партнер RedStone Индира Шафикова. По ее словам, операторы объектов конкурируют друг с другом за привлечение профильных арендаторов. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что проблема особенно чувствуется в формате универмагов детских товаров.

Директор CORE.XP Надежда Цветкова называет сеть «Детский мир» единственным оставшимся якорным оператором товаров для детей. Многие ритейлеры, по ее словам, сейчас не готовы развиваться и не решаются вкладываться в аренду и отделку помещений. В «Детском мире» на вопросы “Ъ” не ответили.

Совсем отказаться от магазинов детских товаров операторы торгцентров не могут, так как большая часть посетителей таких объектов — семьи с детьми, говорит Евгения Хакбердиева. «Детей стараются обеспечивать всем необходимым, и в магазины детских товаров покупатели идут целенаправленно»,— добавляет она. Выйти из сложившейся ситуации операторы торгцентров, по мнению господина Ванчугова, могут самостоятельно, развивая в своих объектах кластеры детских товаров без якорных арендаторов.

Александра Мерцалова, Алина Савицкая

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