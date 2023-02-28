«Воронежскую индустриальную корпорацию» возглавил Алексей Фионов

Генеральным директором АО «Воронежская индустриальная корпорация» (ВИнКО - управляющая компания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» и индустриального парка «Масловский» под Воронежем) назначен Алексей Фионов, соответствующее решение принял губернатор Александр Гусев.

Алексею Фионову – 47 лет. Он имеет высшее образование по специальностям «менеджмент» и стаж работы на руководящих должностях - более 22 лет. До последнего времени возглавлял ООО «Воронежский центр обработки данных».

По официальным данным, сегодня на территории ОЭЗ «Центр» размещены десять компаний-резидентов с общим заявленным объемом инвестиций свыше 30 млрд руб. Статус резидентов ИП «Масловский» присвоен 21 компании, а объем вложенных инвестиций в их проекты превышает 26 млрд руб.

Владимир Зоркий