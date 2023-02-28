На Кубани яровыми культурами засеют 1,7 млн гектаров

В 2023 году в Краснодарском крае яровыми культурами засеют 1,7 млн га, в том числе 696 тыс. га — яровыми зерновыми и зернобобовыми. К севу яровых уже приступили на прошлой неделе, сообщает пресс-служба администрации региона.

Второе место по площади займет кукуруза — ее планируют засеять на территории 460 тыс. га, третье — подсолнечник — 434 тыс. га. Также в регионе на площади 173 тыс. га посадят сою, на 188 тыс. га — сахарную свеклу, на 144 тыс. га — кормовые культуры, на 110 тыс. га — горох. Еще 92 тыс. га будет отведено под рис и 42 тыс. га — под картофель и овощебахчевые.

«В прошлом году мы надежно обеспечили продовольственную безопасность страны, в этом — должны также не снижать объемы производства основных культур. Все весенне-полевые работы нужно провести качественно и в оптимальные сроки, учитывая рекомендации ученых»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, площади стратегических культур сохранены на уровне 2022 года. В посевной кампании задействуют более 34 тыс. единиц машин. Кроме того, цены на горюче-смазочные материалы в этом году снизились на 10%, а в хозяйствах сформированы необходимые запасы наиболее востребованных запчастей и комплектующих.

Под урожай 2023 года в Краснодарском крае засеяли еще 1,8 млн га озимых культур. Из них 1,6 млн га занято пшеницей.

Татьяна Ручкина

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