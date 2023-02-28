На Кубани засеяли почти 1,8 млн гектаров озимых культур

Под урожай 2023 года в Краснодарском крае засеяли 1,8 млн га озимых культур. Из них 1,6 млн га занято пшеницей, причем сортами отечественной селекции, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Это труд аграриев и кубанских ученых, наша гордость и залог новых рекордов – как отметил Президент в своем послании Федеральному Собранию. Только благодаря совместным усилиям мы сможем сохранить и приумножить наш краевой каравай», – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что поставить в этом году новый рекорд по урожаю можно только в тесном взаимодействии с учеными-селекционерами. Во время встречи с губернатором они сообщили, что урожайный год может состояться благодаря использованию отечественных технологий и семян.

Заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна Лукьяненко Людмила Беспалова отметила, что на полях агрофирмы-племзавода «Победа» озимые находятся в отличном состоянии, растения крепкие. Всего в хозяйстве озимыми культурами засеяно более 10,5 тыс. га, что составляет более 50% от всей посевной площади. Начать уборку планируют в конце июня.

В 2022 году аграрии Краснодарского края собрали рекордные 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, в том числе 10,7 млн тонн пшеницы. Урожаем были засеяны поля на площади 1,9 млн га.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram