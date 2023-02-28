Застраховаться от негатива в новостях хотели бы 15% петербуржцев

Каждый третий житель Санкт-Петербурга (38%) хотя бы изредка обращается к страховым агентам с нестандартной просьбой. Среди таких защита определенных частей тела, и компенсации за негативные новости и плохое настроение, следует из опроса группы Ренессанс страхование.

Так, за страховкой одной из частей тела обращались 24% респондентов. Среди них можно выделить защиту голосовых связок (8%) и «разбитое сердце» (7%). От компенсации за негативные новости не отказались бы 15%, а от плохого настроения – 16%. Примечательно, что это самый высокий показатель по России.

Среди самых ярких причин обращения авторы опроса выделяют страховку коллекции вина (договор заключили) и защиту ребенка от не сдачи ЕГЭ.

«Платить за свои эксцентричные запросы петербуржцы пока не готовы. Большинство согласны отдать лишь сумму в пределах 20 тысяч рублей (68%), а 7% респондентов согласны отдавать за страховку мечты от 50 тыс. до 100 тыс. руб.»,— следует из релиза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы перечислили гаджеты, которыми пользуются для здоровья.

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