Петербуржцы перечислили гаджеты, которыми пользуются для здоровья

Порядка 55% жителей Санкт-Петербурга пользуются умными гаджетами для контроля здоровья, из них 18% на постоянной основе. Это следует из исследования СК «Росгосстрах» и аналитического агентства A2:Research. Примечательно, что 28% петербуржцев не верят в точность измерения гаджетов, но продолжают ими пользоваться по рекомендациям.

Чаще всего петербуржцы владеют умными часами (62%), весами (52%), фитнес-браслетами (26%), увлажнителями воздуха (22%), трекерами сна (14%) и умными тонометрами (8%). Почти половина опрошенных считают гаджеты для здоровья маркетингом. При этом 22% респондентов не только не используют гаджеты, но даже не планируют это делать.

«Кроме того, половина респондентов пользуются платными приложениями или совершают встроенные покупки. В месяц каждый пятый петербуржец тратит на приложения от 1000 до 2000 руб., еще 27% – от 500 до 1000 руб.»,— следует из релиза.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что четверть жителей СЗФО увеличили свои траты на здоровый образ жизни.

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