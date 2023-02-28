На Тайване отменен концерт Анны Нетребко из-за ее поддержки Путина

Концерт оперной певицы Анны Нетребко в Национальном концертном зале Тайваня отменен. Это произошло после протестов общественности и активистов, которые напомнили властям о ее поддержке президента России Владимира Путина, сообщило Центральное агентство новостей Тайваня со ссылкой на Министерство культуры региона, сообщение приводит русская служба Международного радио Тайваня (МРТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Нетребко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анна Нетребко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концерт госпожи Нетребко должен был пройти 5 марта. Министерство культуры попросило Национальный концертный зал Тайваня с «пониманием отнестись» к мнению международного и тайваньского сообщества, пишет МРТ. «В отношении Тайваня к войне нет места двусмысленности»,— добавили в ведомстве.

В 2012 году на выборах президента России Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина. В 2014 году она переводила средства на восстановление здания театра «Донбасс Опера», пострадавшего в ходе военных действий, а также фотографировалась вместе с председателем парламента Новороссии Олегом Царевым.

В прошлом году ряд зарубежных театров отменял ее выступления из-за поддержки российского правительства в прошлом. 27 февраля 2022 года госпожа Нетребко выступила против военного конфликта на Украине в своих соцсетях. Вместе с тем она написала, что «заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо!».

В конце января текущего года генеральный консул Украины в Гессене Вадим Костюк заявил, что украинские артисты не будут участвовать в Международном майском фестивале в Висбадене (Германия) 5 и 7 мая из-за выступления там Анны Нетребко.

Олеся Павленко