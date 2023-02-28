На Тайване отменен концерт Анны Нетребко из-за ее поддержки Путина

Концерт оперной певицы Анны Нетребко в Национальном концертном зале Тайваня отменен. Это произошло после протестов общественности и активистов, которые напомнили властям о ее поддержке президента России Владимира Путина, сообщило Центральное агентство новостей Тайваня со ссылкой на Министерство культуры региона, сообщение приводит русская служба Международного радио Тайваня (МРТ).
Анна Нетребко
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Концерт госпожи Нетребко должен был пройти 5 марта. Министерство культуры попросило Национальный концертный зал Тайваня с «пониманием отнестись» к мнению международного и тайваньского сообщества, пишет МРТ. «В отношении Тайваня к войне нет места двусмысленности»,— добавили в ведомстве.
В 2012 году на выборах президента России Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина. В 2014 году она переводила средства на восстановление здания театра «Донбасс Опера», пострадавшего в ходе военных действий, а также фотографировалась вместе с председателем парламента Новороссии Олегом Царевым.
В прошлом году ряд зарубежных театров отменял ее выступления из-за поддержки российского правительства в прошлом. 27 февраля 2022 года госпожа Нетребко выступила против военного конфликта на Украине в своих соцсетях. Вместе с тем она написала, что «заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо!».
В конце января текущего года генеральный консул Украины в Гессене Вадим Костюк заявил, что украинские артисты не будут участвовать в Международном майском фестивале в Висбадене (Германия) 5 и 7 мая из-за выступления там Анны Нетребко.