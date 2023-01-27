Украинским музыкантам запретили выступать на фестивале в ФРГ из-за участия Анны Нетребко

Генеральный консул Украины в Гессене Вадим Костюк заявил, что украинские артисты не будут участвовать в Международном майском фестивале в Висбадене (Германия) 5 и 7 мая, на котором планируется выступление российской оперной певицы Анны Нетребко. Артистам с Украины запретили участвовать в этом мероприятии, поскольку Анна Нетребко находится под украинскими санкциями.

«Им это запрещено»,— сказал Вадим Костюк газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На фестивале планировалось выступление артистов харьковского театра имени Шевченко и Национального симфонического оркестра Украины. По словам господина Костюка, во время согласования выступления об участии Анны Нетребко было неизвестно. Кроме того, на тот момент она не находилась под санкциями. Генконсул сообщил, что представители харьковского театра уведомят организаторов фестиваля о своем отказе от участия в ближайшее время.

23 января власти Висбадена и земли Гессен направили совместное письмо директору Висбаденского государственного театра Уве Эрик Лауфенберг. В заявлении они выступили против участия Анны Нетребко в фестивале, объяснив это солидарностью с Украиной. В ответ Уве Эрик Лауфенберг заявил, что нельзя исключать художников в борьбе против России. «В нашей общей борьбе с несправедливостью и произволом все русские должны быть так же желанны, как и все украинцы и представители всех других народов»,— сказал он.

Анна Нетребко попала под санкции Украины 7 января по указу президента Владимира Зеленского. Первое время после начала спецоперации певица не комментировала конфликт на Украине. 3 марта сообщалось, что ее концерт в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке отменили, поскольку она отказалась публично отречься от поддержки России.

Вместе с тем 30 марта Анна Нетребко публично осудила ведение спецоперации на Украине, подчеркнув, что не поддерживает никого из российских политических лиц. Она добавила, что уже несколько лет живет и работает в Австрии. Вслед за этим заявлением в апреле Новосибирский театр оперы и балета отменил концерт певицы.

Лусине Баласян