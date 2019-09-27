«Каждый гриб оценивает ситуацию»

Вчера курский губернатор Роман Старовойт и владельцы ООО «Грибная радуга» Олег Логвинов и Александр Удодов запустили под Курском третью очередь производства шампиньонов. В ходе открытия господин Логвинов напомнил о возможном «космическом» происхождении грибов и вероятности их выживания в ядерной войне, а господин Старовойт, попробовав грибы, заявил о необходимости прекращения завоза в Курскую область соломы и куриного помета. Планы по оптимизации и расширению производства выслушал корреспондент “Ъ-Черноземье” Олег Мухин.

Новую, третью очередь «Грибной радуги» — длинное бело-серое здание — построили сразу за первой и второй очередями, которые почти на километр протянулись вдоль автодороги возле деревни Чаплыгина в Курском районе. В конце этой длинной линии, возле здания третьей очереди, вчера расположилась импровизированная сцена. В присутствии трех десятков гостей совладелец компании Олег Логвинов рассказывал, что его бизнес появился благодаря введению продовольственного эмбарго в 2014 году: до тех пор собственное производство шампиньонов в России удовлетворяло лишь 8% потребности. Теперь же за счет всех запущенных очередей, в том числе третьей стоимостью 2,58 млрд руб. и мощностью 8,5 тыс. т в год, компания рассчитывает занять 20% российского рынка, производя ежегодно 17 тыс. т грибов.

Перерезав зеленую ленточку на входе в новый производственный комплекс, гости во главе с губернатором Романом Старовойтом пошли по длинному белому коридору. Они проходили мимо дверей в цеха, кофейных автоматов, рядов синих пластмассовых ящиков. «Один сборщик собирает в месяц три тонны грибов, но есть и те, кто по семь тонн. От этого зависит их зарплата, — рассказывал Олег Логвинов. — Мы видим потенциал роста, и он зависит от наших сотрудников».

Перед входом в камеру шоковой заморозки гости остановились. По словам господина Логвинова, «гриб живет на протяжении всей жизнедеятельности», и чтобы остановить эту жизнедеятельность, нужно продержать его 40 минут при температуре в два градуса. Господин Старовойт выслушал эту информацию с улыбкой, но в камеру заходить не стал.

Зато в камеру выращивания гости зашли надолго. Они остановились между длинных металлических стеллажей, на которых от самого пола до потолка в компосте вплотную, мешая друг другу, росли шампиньоны. «Смотрите, как хорошо пророс компост!» — восторгался господин Логвинов. Компост действительно разросся так, что торчал с полок и был похож на бурую траву, покрытую инеем. «Фасуем сразу — гриб только один раз трогает сборщик в перчатках и все. Никакой перефасовки нет, качество — на нашей ответственности», — продолжал бизнесмен, показывая на работников, которые собирали грибы, стоя в люльках под потолком. «И ни грамма химии не вносите?» — уточнил господин Старовойт. «Когда технологи утром ходят, то сами съедают по одному грибу!» — утвердительно ответил господин Логвинов. «А можно?» — осторожно показал на ближайшую полку губернатор. — «Конечно! Шапку возьмите, ножку оторвите!» Губернатор последовал этим инструкциям и начал жевать сорванный шампиньон. «Сюда еще бы масличка, чесночка и все!» — прокомментировал бизнесмен и продолжил: «Каждый гриб оценивает ситуацию. Если все хорошо, он начинает расти. Никто не знает, земного или космического происхождения грибы… Но, если будет ядерная война, это единственное, что выживет».

Дожевав, господин Старовойт констатировал, что на производстве «все натуральное»: «И солома, и куриный помет, и мицелий». «И администрация Курской области готова поддержать проекты по производству мицелия, будь то проекты "Грибной радуги" или других инвесторов. Сейчас мицелий завозится из-за рубежа. Даже курской соломы на комплексе лишь 40%, остальное привозится из других регионов; схожая ситуация с куриным пометом. Мы должны сделать так, чтобы все было курское. Наша задача — скоординировать», — резюмировал Роман Старовой.

Пока же «Грибная радуга» вместо производства мицелия в 2020 году планирует построить четвертую очередь производства шампиньонов, рассказал “Ъ-Черноземье” Олег Логвинов. По его словам, проект стоимостью 3,5 млрд руб. поможет компании увеличить производство грибов в полтора раза. Срок окупаемости «грибных» проектов он оценил в восемь лет.