Суд ввел в отношении АО «Краснодаргазстрой» процедуру наблюдения

Определением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении должника Акционерного общества «Краснодаргазстрой» введена процедура наблюдения. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Временным управляющим должника утверждена Вера Золотарева. Требования ООО «Платформа» в сумме 8,4 млн руб. суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов компании. Требования кредиторов принимаются до 3 марта 2023 года.

Судебное заседание по итогам процедуры наблюдения назначено на 11 сентября 2023 года в Арбитражном суде Краснодарского края.

Компания «Краснодаргазстрой» работает с 1979 года. Это первое в крае крупное предприятие, специализирующееся на возведении всех объектов наземного и трубопроводного строительства. АО «Краснодаргазстрой» зарегистрировано в Краснодаре в 1994 году. Основной вид деятельности — производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач. Генеральный директор — Сергей Гайворонский. Учредители — АО «Стройгазмонтаж» (51%), ООО «Консалтпроект» (24%). Выручка компании в 2021 году составила 17,3 млрд руб., убыток 201,8 млн руб.

В октябре 2022 года с заявлением о признании АО «Краснодаргазстрой» несостоятельным в суд обратилось ООО «Платформа». В мае прошлого года Арбитражный суд края прекратил процедуру банкротства предприятия. Одновременно с этим между сторонами было утверждено мировое соглашение. В январе 2023 года в системе «СПАРК-Интерфакс» появилось сообщение о том, что ООО «Нерюнгристройизыскания» намерено обратиться в суд с иском о банкротстве АО «Краснодаргазстрой».

В начале февраля 2023 года АС Краснодарского края возбудил производство по апелляционной жалобе ООО «Металлинвест Нижний Тагил» о признании АО «Краснодаргазстрой» банкротом.

Тат Гаспарян

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