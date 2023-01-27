Кредитор опять намерен банкротить «Краснодаргазстрой»

ООО «Нерюнгристройизыскания» намерено обратиться в суд с иском о банкротстве АО «Краснодаргазстрой», сообщение об этом опубликовано в системе «СПАРК-Интерфакс». Это не первое банкротное дело в отношении краснодарской компании.

Ранее ООО «Профессионал групп-Краснодар» пыталось признать «Краснодаргазстрой» несостоятельным. Долг компании составлял 5,9 млн руб. В 2020 году в отношении предприятия введена процедура наблюдения, однако в 2022 году было заключено мировое соглашение, которое предусматривало погашение всех требований кредиторов.

Компания «Краснодаргазстрой» работает с 1979 года. Это первое в крае крупное предприятие, специализирующееся на возведении всех объектов наземного и трубопроводного строительства. АО «Краснодаргазстрой» зарегистрировано в Краснодаре в 1994 году. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. В 2021 году выручка составила 17,4 млрд руб., чистый убыток — 202 млн руб. Владельцем является АО «Стройгазмонтаж». В текущем году АО «Краснодаргазстрой» выступает ответчиком по семи делам на общую сумму 190 млн руб., в 2022 году — 2,5 млрд руб.

Андрей Ульченко

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