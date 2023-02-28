Песков: у Путина есть вся информация о закрытии неба над Петербургом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о причинах закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом «тем, кто за это отвечает». При этом господин Песков отметил, что Владимиру Путину представлена вся необходимая информация о произошедшем.

«Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных. Мы в ближайшее время ожидаем информацию об открытии воздушного пространства»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Сегодня утром аэропорт Пулково перестал принимать и отправлять самолеты. Причина ограничений не называлась. По прошествии часа воздушное пространство снова открыли для полетов. Позднее Минобороны сообщило о тренировке сил ПВО в Западной зоне ответственности. «Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами»,— отметили в ведомстве.

Милена Костерева