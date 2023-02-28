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Коммерсантъ FM
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Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой сил ПВО

Минобороны России сообщило, что небо над Санкт-Петербургом закрывалось для тренировки сил противовоздушной обороны Западного военного округа. Истребители дежурных сил ПВО были задействованы в тренировке перехвата и идентификации условной цели нарушителя, пояснили в ведомстве.

«В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации»,— говорится в пресс-релизе министерства.

Сегодня, 28 февраля, правительство Санкт-Петербурга сообщило, что аэропорт Пулково перестал принимать и отправлять самолеты. Причину не называли. Источник ТАСС говорил, что над аэропортом закрывали воздушное пространство в радиусе 200 км. К 12:00 небо над Санкт-Петербургом снова открыли для полетов.

Лаура Кеффер

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