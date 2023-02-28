Власти объявили о временном закрытии аэропорта Пулково, причины неизвестны

Аэропорт Пулково перестал принимать и отправлять самолеты, сообщило правительство Санкт-Петербурга в Telegram. После официальное сообщение было отредактировано. Сейчас в нем говорится, что задержка рейсов объявлена до 12 часов. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что над аэропортом закрыто воздушное пространство в радиусе 200 км до 13:20 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот сервиса Flightradar24 на 11:08 мск

Скриншот сервиса Flightradar24 на 11:08 мск



«Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты»,— говорилось в изначальном сообщении городского правительства. Затем содержание сообщения изменилось: «В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме». Судя по онлайн-табло Пулково, регистрация пассажиров на вылетающие рейсы продолжается, у некоторых статус «посадка закончена».

Источник ТАСС, знакомый с телеграммой Росавиации, сообщил: «Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (+3 часа по мск) в районе, ограниченном окружностью радиусом 200 км, на всех высотах. Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива».

Как следует из данных сервиса Flightradar24, отслеживающего перемещения воздушных судов, в небе над городом и Ленинградской областью сейчас нет гражданских самолетов. Рейсы из Москвы в Петербург делают круги или возвращаются обратно.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что небо над аэропортом было закрыто из-за неизвестного объекта. «В районе аэропорта Пулково летает неизвестный объект. Небо закрыто, вылеты и посадки воздушных судов прекращены»,— сказал собеседник агентства. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник сообщает, что «в небе находятся военные самолеты, ведется поиск нарушителя».

Авиакомпания «Россия», которая в 2006 году была образована из авиапредприятия «Пулково» и сейчас входит в группу «Аэрофлот», в связи с информацией о воздушных ограничениях скорректировала выполнение рейсов в Петербург и обратно, сообщает «РИА Новости». Рейс FV 6018 Москва—Санкт-Петербург отправлен в аэропорт вылета (Внуково), ожидается задержка вылетов рейсов из Петербурга: FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 в Москву (Внуково), FV 6565 в Сочи, FV 6569 в Сочи, FV 6447 в Кировск Мурманской области, говорится в сообщении компании.