Небо над Санкт-Петербургом открыто для полетов

Ограничения на использование воздушного пространства в Санкт-Петербурге сняты. Источники «Ъ» в аэропорту Пулково подтвердили снятие ограничений. То, что Пулково снова принимает самолеты, «Ъ» подтвердили и в пресс-службе «Уральских авиалиний», чей самолет из Екатеринбурга сейчас подлетает к Санкт-Петербургу. Источник «Ъ» в Росавиации уточнил, что информацию о снятии запрета на полеты над Питером получили все авиакомпании.

Ранее сегодня, 28 февраля, правительство Санкт-Петербурга сообщило, что в Пулково временно перестали принимать и отправлять самолеты. Позже сообщение изменили и объявили о задержке рейсов до 12 часов. Причина ограничений не называлась.

По информации ТАСС, воздушное пространство над аэропортом было закрыто в радиусе 200 км. Телеканал РЕН сообщал, что в небе над Питером находятся военные самолеты. Из-за ограничения использования воздушного пространства над аэропортом Пулково авиакомпания «Россия» скорректировала выполнение семи рейсов. В калининградском аэропорту Храброво были задержаны более 15 рейсов.