О чем сказал Владимир Путин в послании-2023

Хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично.

Специальный корреспондент «Ъ» Елена Черненко:

— Владимир Путин в своем обращении заявил «о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие», добавив, что власти Украины говорили об этом публично.

Отметим, что за последние годы ни Международное агентство по ядерной энергии, ни какие-либо другие авторитетные инстанции не предъявляли Украине претензии в плане соблюдения Киевом Договора о нераспространении ядерного оружия. До февраля 2022 года Россия также не поднимала эту тему на международных площадках.

Возможно, Владимир Путин в своей речи под «говорили открыто» имел в виду выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Украинский лидер тогда напомнил, что за отказ от третьего ядерного потенциала в мире в рамках Будапештского меморандума 1994 года его страна получила гарантии безопасности. «Того оружия у нас нет. Безопасности у нас тоже нет. Нет и части территории, которая по площади больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное — нет миллионов наших граждан, граждан Украины. Всего этого нет»,— посетовал он. И добавил, что предпримет еще одну — четвертую по счету — попытку созвать консультации государств—гарантов Будапештского меморандума (среди которых и Россия). «Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение»,— предупредил Владимир Зеленский.

О стремлении Украины обладать ядерным оружием он тогда не говорил — это уже интерпретация российской стороны.