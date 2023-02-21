О чем сказал Владимир Путин в послании-2023

21 февраля Владимир Путин в 18-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Президент предложил выйти из Договора о стратегических наступательных вооружениях, повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), запустить льготную аренду жилья. Что значат слова главы государства — в комментариях авторов «Ъ».
О попытках Украины получить ядерное оружие
Хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично.
Специальный корреспондент «Ъ» Елена Черненко:
— Владимир Путин в своем обращении заявил «о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие», добавив, что власти Украины говорили об этом публично.
Отметим, что за последние годы ни Международное агентство по ядерной энергии, ни какие-либо другие авторитетные инстанции не предъявляли Украине претензии в плане соблюдения Киевом Договора о нераспространении ядерного оружия. До февраля 2022 года Россия также не поднимала эту тему на международных площадках.
Возможно, Владимир Путин в своей речи под «говорили открыто» имел в виду выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Украинский лидер тогда напомнил, что за отказ от третьего ядерного потенциала в мире в рамках Будапештского меморандума 1994 года его страна получила гарантии безопасности. «Того оружия у нас нет. Безопасности у нас тоже нет. Нет и части территории, которая по площади больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное — нет миллионов наших граждан, граждан Украины. Всего этого нет»,— посетовал он. И добавил, что предпримет еще одну — четвертую по счету — попытку созвать консультации государств—гарантов Будапештского меморандума (среди которых и Россия). «Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение»,— предупредил Владимир Зеленский.
О стремлении Украины обладать ядерным оружием он тогда не говорил — это уже интерпретация российской стороны.
О приостановке ДСНВ
Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие.
Специальный корреспондент «Ъ» Елена Черненко:
— Приостановка Россией своего участия в российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) стала, пожалуй, главной новостью по итогам обращения Владимира Путина.
Для многих наблюдателей это решение стало неожиданностью — куда более вероятным считался сценарий, при котором участие в договоре приостановит американская сторона, недавно обвинившая Россию в его несоблюдении. Претензии США связаны с отказом России назначить дату заседания консультативной комиссии в рамках договора и дать добро на возобновление взаимных инспекций на местах, без чего Вашингтон не может быть уверен в том, что Москва не выходит за предусмотренные ДСНВ потолки по боезарядам и носителям.
Владимир Путин назвал требования Вашингтона о возобновлении инспекций «абсурдными», обвинив США в причастности к диверсиям в отношении российских стратегических объектов и попытке нанести РФ стратегическое поражение. Из его выступления следует, что Россия готова вернуться в договор, но теперь требует не только изменения курса США в отношении Украины, но и учета ядерных арсеналов Великобритании и Франции, что, по сути, означает необходимость нового соглашения.
ДСНВ — последний двусторонний договор между Россией и США в сфере стратегической стабильности. Ранее эксперты предупреждали, что без этого соглашения страны могут вновь вступить в «неограниченную гонку ядерных вооружений».
О повышении МРОТ
С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб.
Обозреватель отдела экономики Анастасия Мануйлова:
— О повышении МРОТ выше уровня инфляции в экспертных кругах говорили давно — в частности, проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова в разговоре с «Ъ» называла именно эту меру одной из наиболее необходимых сейчас. По ее словам, в России существенное число людей работают, получая минимальную или просто небольшую зарплату, и, даже дополнив их доход новыми социальными выплатами, введенными в 2020–2021 годах, правительству не удалось бы улучшить их благосостояние. Существенное увеличение МРОТ, напротив, позволит правительству добиться дальнейшего снижения уровня бедности в РФ. Сейчас он, напомним, составляет 11%, к 2030 году должен снизиться до 6%.
О льготной аренде жилья
Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство.
Корреспондент отдела потребительского рынка Дарья Андрианова:
— Владимир Путин предложил запустить льготную аренду жилья для работников ОПК. В России уже несколько лет свои программы развития арендного жилья реализует институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ». Не исключено, что институт может стать одним из операторов программы, анонсированной президентом. Так, в Воронежской области в 2021 году «Дом.РФ» запустил первый проект аренды для льготных категорий граждан: для них ставка найма будет составлять всего 20% от рыночной. Эту программу «Дом.РФ» финансирует за счет собственной прибыли.
Еще одним источником развития арендного жилья не только для сотрудников ОПК, но и в целом по стране могли быть новостройки, которые застройщики из-за снижения спроса в кризис не могут распродать. Ранее «Infoline-Аналитика» подсчитала, что на конец 2022 года по всей России площадь нереализованной недвижимости в строящихся жилых комплексах достигла 66 млн кв. м. Однако развитие такого бизнеса, в отличие от продажи жилья, является низкомаржинальной и требует создания отдельных управляющих компаний.
О запуске программы развития арендного жилья власти заявляли неоднократно. Последний раз осенью прошлого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Владимир Путин поручил федеральному правительству, властям регионов Дальнего Востока и «Дом.РФ» запустить программу строительства наемных домов в этом федеральном округе. С 2016 года в стране был запущен приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье», и тогда Минстрой РФ даже отобрал 66 проектов жилищного строительства в 33 регионах страны. Однако в России пока так и не получил широкого развития цивилизованный рынок жилья по доступным для арендаторов ставкам. В итоге, по данным Statista, сейчас доля арендного жилья в стране составляет 11%, остальная часть — квартиры в собственности. Примерно такой же показатель в Китае. Для сравнения: самый высокий уровень арендного жилья в Швейцарии (68%), Германии (64%) и Франции (47%).
О рекордном вводе жилья
Объемы ввода жилья впервые в современной истории нашей страны превысили 100 миллионов квадратных метров.
Корреспондент отдела потребительского рынка Алина Савицкая:
— Путин заявил о рекордном вводе жилья в стране по итогам прошлого года. По данным Росстата, в 2022 году в России введено 102,7 млн кв. м жилья — это на 11% больше год к году. Заметный прирост введенных новостроек обеспечили объекты, строительство которых начиналось три-четыре года назад, в ближайшие год-полтора будут введены объекты, которые были куплены россиянами во время ажиотажного спроса, вызванного запущенной властями в первые годы пандемии льготной ипотекой. Однако в перспективе четырех-пяти лет возможно снижение объемов строительства. Связано это как с затовариванием рынка (по данным «Infoline-Аналитики», на конец 2022 года по всей стране из-за снижения спроса нераспроданными оставались 66 млн кв. м жилья в новостройках), так и сокращением в первый кризисный год числа новых проектов, выводимых девелоперами на рынок. По разным подсчетам, только за первое полугодие в России началась реализация 163 крупных жилых комплексов, что на 22% ниже аналогичного показателя прошлого года. В прошлом году застройщики также сократили затраты на покупку новых площадок под застройку: тогда совокупный объем инвестиций сократился от 14,7% год к году (до 219,24 млрд руб., по данным в NF Group) до 20% (до 183 млрд руб., по данным CORE.XP).
На некоторых крупных рынках жилищного строительства объемы ввода жилья с начала 2023 года уже начинали сокращаться. Так, по данным Росстата, в Подмосковье за прошлый месяц введено 213 тыс. кв. м, что в 3,5 раза меньше год к году, в Ленинградской области — 69 тыс. кв. м, или втрое меньше, чем год назад.
Об инфраструктурных бюджетных кредитах
В этом году мы нарастили объем инфраструктурно-бюджетных кредитов, направляем дополнительно (хочу это подчеркнуть — не так, как планировали раньше, а дополнительно) 250 млрд руб. на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам еще 50 млрд руб.
Обозреватель отдела экономики Евгения Крючкова:
— Среди обнародованных сегодня поручений — увеличение объема финансирования механизма инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Речь идет о займах под 3% годовых на срок до 15 лет на строительство, реконструкцию, ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Как заявил Владимир Путин, плюсом к предусмотренным в этом году дополнительным 250 млрд руб. (из них 100 млрд руб. предназначено для Дальнего Востока) на ИБК планируется добавить еще 50 млрд руб., но эти средства будут носить более узкое целевое назначение — обновление парков общественного транспорта в регионах.
Напомним, в рамках механизма ИБК в прошлом году был распределен 1 трлн руб. на строительство 960 объектов в 83 регионах РФ. С учетом того что объем заявок регионов тогда вдвое превысил лимиты программы, строительный блок правительства предлагал продлить этот механизм до 2030 года с выделением по 250 млрд руб. в год, однако эта идея вызывала опасения у Минфина из-за с рисков роста закредитованности регионов. В итоге был выбран компромиссный вариант, предусматривающий выделение «дополнительного лимита» в 2023 году. Сейчас, как сообщил сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин, за счет ИБК реализуется 517 инфраструктурных проектов в 78 регионах на общую сумму около 757 млрд руб., еще 48 проектов в 21 регионе на сумму 12 млрд руб. завершены.