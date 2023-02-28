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Госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство второй очереди «Дацюк арены»

Проектная документация второй очереди «Дацюк арены», которую планируют строить на ул. Куйбышева, 32 а получила положительное заключение государственной экспертизы. Напомним, первый камень в строительство новой очереди рядом со стадионом «Юность» заложили в сентябре прошло года.

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Арена будет расположена на месте существующих трибун «Юности», напротив первой очереди «Дацюк Арены», с которой будет соединена переходом. Общая площадь второй очереди составит почти 8,5 тыс. кв. м, ледовое поел займет — 1,6 тыс. кв. м, жилой фонд — 1,6, тыс. кв. м. На втором этаже здания разместят поле с трансформируемым хоккейным льдом. Также предполагается, что новая очередь будет включать общежитие, рассчитанное на 120 человек. Пропускная способность второй очереди спортивного комплекса «Дацюк Арена» составит 848 человек в сутки.

Ранее правительство Свердловской области выделило 100 млн руб. на строительство комплекса. Средства в качестве приза получила хоккейная команда «СВ Металл», одержав победу в 2022 году в Ночной хоккейной лиге.

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