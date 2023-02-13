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На строительство второй очереди «Дацюк арены» направят 100 млн рублей

Правительство Свердловской области выделило 100 млн руб. на строительство второй очереди «Дацюк Арены», сообщили в департаменте информационной политики региона. Средства ранее в качестве приза получила хоккейная команда «СВ Металл», одержав победу в 2022 году в Ночной хоккейной лиге.

Напомним, арена будет расположена на месте существующих трибун «Юности», напротив первой очереди «Дацюк Арены», с которой будет соединена переходом. Общая площадь второй очереди составит почти 8,5 тыс. кв. м, ледовое поел займет — 1,6 тыс. кв. м, жилой фонд — 1,6, тыс. кв. м. На втором этаже здания разместят поле с трансформируемым хоккейным льдом.

Здесь же будут сохранены уже существующие направления подготовки —отделения хоккея, конькобежного спорта, футбола и легкой атлетики. Новое и существующее здания будут соединяться на уровне второго этажа.

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