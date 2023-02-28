Авиакомпания «Россия» скорректировала выполнение рейсов из-за закрытия Пулково

Авиакомпания «Россия» скорректировала выполнение семи рейсов в и из Санкт-Петербурга из-за ограничения использования воздушного пространства над аэропортом Пулково. Один рейс — FV 6018 — был возвращен обратно во Внуково.

Еще шесть рейсов из Пулково задерживаются: FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 во Внуково, FV 6565 в Сочи, FV 6569 в Сочи, FV 6447 в Кировск, сообщил ТАСС перевозчик.

Ранее сегодня, 28 февраля, правительство Санкт-Петербурга сообщило, что аэропорт Пулково перестал принимать и отправлять самолеты. Задержка рейсов объявлена до 12 часов, причина неизвестна. Источник ТАСС заявил, что над аэропортом закрыто воздушное пространство в радиусе 200 км до 13:20 мск.