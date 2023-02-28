Подачу воды в Красноперекопске и Евпатории обещают возобновить до конца дня

Аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе в Евпатории и Красноперекопском районе будут завершены до конца сегодняшнего дня, заявил губернатор Крыма Сергей Аксенов. По его словам, к устранению аварии привлечено более десяти ремонтных бригад.

«Полностью отремонтировать евпаторийский участок водовода планируется в следующем году. Это поможет избежать повторения подобных ситуаций»,— отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, в Евпатории, по данным местных властей, из-за аварии на магистральном водоводе в поселке Прибрежное без воды осталось более 120 тыс. человек, проживающих в 683 жилых домах, а также 138 социальных объектов, поэтому чиновники решили отменить занятия в школах и детских садах. Красноперекопск и близлежащие села также полностью лишены водоснабжения.

К населенным пунктам организован подвоз воды, силами снабжающих организаций ведутся восстановительные работы. Полностью восстановить водоснабжение планируют к 1 марта. В региональном управлении СКР и в прокуратуре Республики Крым организовали проверку в связи с происшествием на водоводах.

Александр Дремлюгин, Симферополь