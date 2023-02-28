В Евпатории из-за аварии на водоводе более 120 тыс. человек осталось без воды

В районе Прибрежного в Евпатории произошла серьезная авария на водоводе, сообщила в Telegram глава администрации города Елена Демидова. По ее словам, в Евпатории ограничено водоснабжение, будет организован развоз питьевой воды.

Она уточнила, что информация о ЧП поступила в 1:30 по местному времени (совпадает с московским). Для устранения аварии привлечено 12 человек и пять единиц техники. Что стало причиной инцидента, неизвестно. Позднее она добавила, что полностью восстановить водоснабжение планируется завтра, 1 марта.

В министерстве информации республики заявили, что авария оставила без воды около 700 жилых домов Евпатории, в которых проживает более 120 тыс. человек. В городе приостановили занятия в школах и детских садах. Воду подают в нижние этажи домов, до второго-третье этажа, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Лаура Кеффер