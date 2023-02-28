В Иркутске зафиксирован первый случай заболевания корью

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщило о первом в регионе случае заболевания корью, зафиксированном в Иркутске. Как уточнили «Ъ» в ведомстве, это завозной случай, он отмечен у ребенка, в настоящее время уточняется круг контактных лиц.

«Эпидемическая ситуация по кори в Российской Федерации контролируемая. В некоторых регионах отмечается рост заболеваемости преимущественно за счет непривитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. Иркутская область не стала исключением. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской области. Отрабатывается весь комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий»,— отмечается в официальном сообщении ведомства.

В министерстве здравоохранения Иркутской области «Ъ» сообщили, что вакцина от кори «имеется во всех поликлиниках региона в достаточном количестве». В 2022 году в Приангарье прививку против кори поставили более 34,8 тыс. человек, ревакцинацию прошли около 56 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, случаи заболевания корью выявлены в ряде регионов, в том числе в Новосибирской и Саратовской области, Алтайском крае.

Подробнее о рисках вспышек кори — в материале «Ъ» «Россию пока не в чем укорить».

Влад Никифоров, Иркутск