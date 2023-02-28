Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FT: Shell могла перенести штаб-квартиру в США

Руководство Shell рассматривало в 2021 году возможность переноса штаб-квартиры компании в США, сообщает Financial Times (FT). Одним из тех, кто поддерживал эту идею, был нынешний генеральный директор энергетической компании Ваэль Саван, утверждают источники газеты. В самой Shell, впрочем, эту информацию не подтвердили.

«Во время формального обсуждения переноса штаб-квартиры Ваэль не выступал за переезд в США»,— заявили в компании.

В 2021 году руководство Shell (тогда еще британско-голландская Royal Dutch Shell) приняло решение о масштабной реорганизации компании. В результате реформы она избавилась от двойной структуры акционерного капитала, напоминавшей о некогда существовавшем союзе двух независимых предприятий в рамках одного холдинга, перенесла штаб-квартиру из Нидерландов в Великобританию, сменила налоговое резидентство на британское и, наконец, поменяла название, убрав из него слова Royal Dutch.

Сейчас Shell — крупнейшая публичная компания в Великобритании с рыночной стоимостью порядка $212 млрд и объемом выручки $381 млрд по итогам 2022 года.

Как ведущие нефтегазовые корпорации заработали в 2022 году почти $200 млрд — в материале «Ъ» «Западные нефтяники накачали на рекорд».

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...