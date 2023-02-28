FT: Shell могла перенести штаб-квартиру в США

Руководство Shell рассматривало в 2021 году возможность переноса штаб-квартиры компании в США, сообщает Financial Times (FT). Одним из тех, кто поддерживал эту идею, был нынешний генеральный директор энергетической компании Ваэль Саван, утверждают источники газеты. В самой Shell, впрочем, эту информацию не подтвердили.

«Во время формального обсуждения переноса штаб-квартиры Ваэль не выступал за переезд в США»,— заявили в компании.

В 2021 году руководство Shell (тогда еще британско-голландская Royal Dutch Shell) приняло решение о масштабной реорганизации компании. В результате реформы она избавилась от двойной структуры акционерного капитала, напоминавшей о некогда существовавшем союзе двух независимых предприятий в рамках одного холдинга, перенесла штаб-квартиру из Нидерландов в Великобританию, сменила налоговое резидентство на британское и, наконец, поменяла название, убрав из него слова Royal Dutch.

Сейчас Shell — крупнейшая публичная компания в Великобритании с рыночной стоимостью порядка $212 млрд и объемом выручки $381 млрд по итогам 2022 года.

Как ведущие нефтегазовые корпорации заработали в 2022 году почти $200 млрд — в материале «Ъ» «Западные нефтяники накачали на рекорд».

Кирилл Сарханянц