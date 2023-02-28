«Смартэко-НН» расширит производство спецавтомобилей за 718 млн рублей

Компания «Смартэко-НН» построит в Автозаводском районе Нижнего Новгорода новый завод по производству и переоборудованию машин скорой помощи, автокранов, пожарных автомобилей и другой спецтехники. Объем инвестиций составит 718 млн руб., сообщила региональная Корпорация развития.

Строительство завода запланировано в рамках расширения действующего производства, чтобы нарастить выпуск импортозамещающей спецтехники. Ожидается, что новый завод ежегодно будет выпускать 275 крано-манипуляторных установок, 700 единиц спецтехники (эвакуаторов, бункеровозов, самосвалов) и 8 тыс. гидроцилиндров. Запуск производства позволит создать 73 рабочих места.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Смартэко-НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2012 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – производство автомобилей спецназначения. Генеральный директор и владелец – Артем Ганин. По итогам 2021 года выручка составила 516,9 млн руб., чистая прибыль – 15,2 млн руб. Отчетность за 2022 год пока не опубликована.

Елена Ковалева