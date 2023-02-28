МЧС: из-за взлома в нескольких регионах по радио и телевизору объявили о воздушной тревоге

В некоторых регионах России в эфире радио- и телеканалов прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, сообщило МЧС России. В ведомстве заявили, что информация была ложной, это произошло в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов. Инциденты произошли, в частности, в Московской и Воронежской областях, а также в Крыму.

В нескольких городах Подмосковья телевещание прервали экстренным сообщением, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации местных жителей, призыв «Все немедленно в укрытие!» транслировали на каналах «Суббота», ТНТ4, 2Х2.

Правительство Воронежской области рассказало, что утром на радио Europa+ сообщили о якобы объявленной «тревоге» и рекомендовали «проследовать в укрытие». «Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности»,— говорится в комментарии правительства в Telegram.

В Крыму хакеры атаковали эфирное вещание радио «Море», заявил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, было взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. «Взломан транспондер спутникового оператора за пределами Крыма. Все передатчики, которые работают на спутниковом сигнале, отключены. Эфирное вещание крымского тв и радио через мощности РТПЦ не пострадало и продолжается в полном объеме»,— написал он в Telegram.

Аналогичный инцидент произошел 22 февраля, когда в некоторых регионах России по радио сообщили о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Предупреждения прозвучали в эфире радиостанций в Белгороде, Воронеже, Казани, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Подмосковье, Пятигорске, Новоуральске, Саратове, Старом Осколе, Тюмени, Уфе. В МЧС тогда говорили, что эта информация была ложной и ее объявили из-за хакерской атаки.

Подробности — в материале «Ъ» «Хакеры поймали волну».

Лаура Кеффер