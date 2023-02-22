МЧС: из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио объявили об угрозе ракетного удара

В некоторых регионах России по радио сообщили о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС России заявили, что эта информация была ложной и ее объявили в эфире из-за хакерской атаки.

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках»,— говорится в пресс-релизе МЧС в Telegram.

По данным канала «Осторожно, новости», сообщения о воздушной тревоге звучали в эфире радиостанций в Воронеже, Казани, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Пятигорске, Тюмени. Их передавали, в частности, радиостанции Relax FM, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy radio. «Газета.ru» пишет, что сообщение «Внимание, внимание, угроза ракетного удара» также прозвучало по радио в Белгороде, Новоуральске, Подмосковье, Саратове, Старом Осколе, Уфе.

В правительстве Белгородской области сказали, что информация по радио была фейком. По версии властей, вещание местной радиостанции «взломали предположительно с украинской стороны», чтобы «посеять панику среди мирных белгородцев». В правительстве Воронежской области также заявили, что сообщение по радио было «провокацией пособников киевского режима» и не соответствует действительности.

Лаура Кеффер