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Коммерсантъ FM
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Активисты покрыли цветами подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине

К подбитому танку, установленному у посольства России в Берлине, принесли много цветов: судя по фотографиям и видео с акции, танк полностью был покрыт ими. Видео с акции опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как сообщил Frankfurter Rundschau, демонстрацию организовали депутат Бундестага от Левой партии Германии Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер, в ней приняли участие ультраправые активисты, например, из ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Активисты требуют прекратить поставки оружия и помочь организовать мирные переговоры России и Украины.

По данным Tagesspiegel, танк установили 24 февраля, в годовщину начала военной операции. Его доставку организовали сотрудники музея Berlin Story Bunker. По словам директора музея, танк был подбит в конце марта 2022 года на окраине села Дмитровка недалеко от украинского города Буча.

24 февраля в центре Берлина прошла акция в поддержку Украины. Как пишет Welt, в ней участвовали как минимум 10 тыс. человек.

Военная операция на Украине

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