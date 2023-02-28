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После открытия станции «Театральная» пассажиропоток в самарском метро вырастет на 15%

Эксперты рассчитали, что после открытия новой станции «Театральная» пассажиропоток в самарском метро должен будет вырасти на 15%. Об этом сообщает городская администрация.

«Интервал движения электропоездов при необходимости сократится до 7-8 минут»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее в Самаре стартовало строительство новой станции метро «Театральная». Предполагается, что с ее появлением отдаленные районы удастся связать с историческим центром города.

В связи со строительством новой станции в городе ограничено движение. Также скорректирован маршрут движения трамваев.

Георгий Портнов

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