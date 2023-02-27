В Самаре трамваи пустили по новому пути из-за стройки метро

В понедельник было возобновлено движение трамваев в районе пересечения ул. Галактионовской и Красноармейской. Ранее оно приостанавливалось из-за строительства станции метро «Театральная» в указанном районе. Теперь трамваи ходят по переустроенной линии. По ней следуют и составы, которые ранее курсировали по ул. Фрунзе (в настоящее время движение по ней временно закрыто). Об этом сообщает городская администрация.

«Так, все трамвайные маршруты (№№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22), следующие по ул. Красноармейской в сторону ул. Чапаевской, в прямом и обратном направлении едут по ул. Галактионовской»,– говорится в сообщении.

Фото: Департамент транспорта Самары

Ранее в городе было ограничено движение транспорта из-за строительства станции метро «Театральная». Мера действует по 31 августа текущего года.

В связи с этим в районе перекрестка ул. Красноармейской и Галактионовской проводилось переустройство трамвайной линии – на повороте трамвайных путей. Они были смещены в сторону тротуара для продолжения работ на следующем этапе метростроя.

Георгий Портнов